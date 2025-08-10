Vanderley e Valtecy fazem segundo show do projeto 'Viola na Feira'

Velhos amigos da cultura caipira, a dupla Vanderley e Valtecy convida os amantes da música sertaneja de raiz para a segunda apresentação do projeto Viola na Feira, que ocorrerá no próximo domingo (17/8), a partir das 11h, na Feira Permanente do Setor P Norte, em Ceilândia, com entrada gratuita. A parceria veterana comemora 35 anos de trajetória artística e, neste evento, relembra o segundo álbum da carreira, Sonho de pai, lançado originalmente em 2009. O show contará ainda com a presença ilustre de convidados especiais: Marco Aurélio e Paschoal, além de Volmi Batista.

Patrocinada pelo Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF) e produzida pela Viôléta Produções, a iniciativa estreou no domingo passado (10/8), na Feira Permanente do Setor O, com participações de Claudinho da Viola e da dupla Macedo e Mariano. Agora, neste segundo espetáculo, será a vez de novos parceiros de jornada caipira se juntarem à celebração que enaltece especialmente a viola e a cultura popular. "Nosso projeto tem vários convidados especiais: com todos eles temos uma relação de convivência, confiança e amizade", comenta Vanderley.

"Volmi Batista é uma pessoa que defende a cultura popular por mais de 40 anos no Distrito Federal. Posso dizer que é o maior defensor da cultura, responsável por vários eventos, como os encontros de Folia de Reis e de Violeiros. Ele também tem carreira solo como artista, produtor e agente cultural. Foi produtor durante muitos anos da maior dupla sertaneja ainda em atividade, Zé Mulato e Cassiano. O primeiro CD que gravamos, em 2003, foi com ajuda dele, que conseguiu viabilizar alguns recursos. Marco Aurélio e Pascoal são nossos parceiros de mais de 20 anos, especialmente o Marco Aurélio, que é também um agente cultural de Goiás, onde já participamos de vários eventos organizados por ele, que faz um evento anual de violeiros, um dos maiores do Brasil. Grande violeiro, pessoa e coração", completa o anfitrião.

No segundo evento do circuito Viola na Feira, Vanderley e Valtecy relembram de forma especial o álbum Sonho de pai, que, além da faixa título, destaca temas como Quem vem lá e Viola, minha eterna companheira. "Seis anos depois do disco de estreia (Meu sonho), a gente gravou, em 2009, Sonho de pai, uma música de autoria minha e do meu pai, que já se foi, mas me deixou essa música em parceria. Com um pouco mais de experiência da produção de repertório autoral e de terceiros, foi feito com recursos próprios. Na época, eu mesmo fiz, não consegui patrocínio e estava com repertório pronto, decidi eu mesmo fazer. Foi um dos melhores dos três CDs em qualidade musical, tanto sonora e de repertório. Ficou um trabalho muito bem feito, com vários compositores parceiros desde a primeira obra, como Zé Mulato e Cassiano, e músicas próprias, com meu parceiro Marinho, que é irmão do Valtecy. Foi um trabalho especial e difícil, com algum sacrifício para fazer os pagamentos no estúdio, desde os custos de concepção até a finalização", conta Vanderley.

Em 2025, completam-se ainda 10 anos desde outro importante lançamento da carreira de Vanderley e Valtecy: o DVD ao vivo Adubando as raízes. "Juntamos modas do primeiro e segundo discos, com várias participações especiais. O título do DVD é bastante sugestivo, pois somos uma dupla de música raiz. É uma faixa que a gente pegou de um compositor de Franca (SP), o Domiciano, que também nos ajuda desde o primeiro disco. Foi muito bacana, com participação do Zé Mulato e Cassiano; Paulo e Dênio, nossos amigos mineiros; Fernando e Osmair, também de Minas Gerais; Diego e Gustavo... Muita gente boa participou em mais uma bela produção do Estúdio GR1, do produtor e maestro Grilo, grande pessoa, músico e ouvido. É um produto de muita qualidade sonora, de imagem e musical. Uma grata surpresa e uma graça recebida, por meio da Violêta Produções (da violeira e cantora Karen Parreira). Foi muito gratificante conseguir esse DVD, feito com apoio do Fundo de Apoio à Cultura (FAC). Se não fosse assim, não conseguiria realizar esse trabalho", explica Vanderley.

Após 35 anos de carreira e 40, de amizade, a veterana dupla segue honrando os pilares da cultura caipira, apesar dos desafios apresentados pela modernidade cada vez mais acelerada e tecnológica. "Apesar dos avanços, a música caipira mantém o padrão da simplicidade. A pessoa chega no ambiente, senta e fica ouvindo a moda de viola. Essas mudanças tecnológicas não alteram muito a tradição e identidade da viola caipira. O importante é manter a tradição, buscar esse espaço. Promover Folia de Reis, Festa do Divino, encontros de violeiros. É necessário levar com seriedade e divulgar cada vez mais a viola caipira", finaliza Valtecy.

PROGRAMAÇÃO

Quando: domingo (17/8)

Local: Feira Permanente do Setor P Norte

Horário: 11h

Atrações: Vanderley e Valtecy; Marco Aurélio e Paschoal; e Volmi Batista





Quando: domingo (24/8)

Local: Feira Permanente da Guariroba

Horário: 11h

Atrações: Vanderley e Valtecy; Dyego e Gustavo; e Dayane Reis