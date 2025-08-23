Maya Massafera revela desejo de engravidar e diz quanto já gastou em cirurgias - (crédito: Observatorio dos Famosos)







A influenciadora digital Maya Massafera, de 44 anos, revelou recentemente o sonho de se tornar mãe e os esforços que tem feito para isso. Em entrevista ao portal Leo Dias, ela falou sobre os desafios de engravidar e sobre a vida amorosa atual. "Eu quero engravidar, mas, amor, a vida da mulher solteira está muito complicada, está quase insalubre. Eu tenho namorado, vou implantar um útero e vou engravidar", declarou, sem entrar em detalhes sobre o parceiro ou o procedimento.

Maya também compartilhou os custos altos do processo de transição de gênero, estimados em cerca de R$ 3 milhões. "Eu fui pagando tudo. E eu sempre fiz com o melhor que achei no meu entendimento daquela área", contou, explicando que buscou sempre os melhores profissionais e consultas detalhadas. "Fiz consulta com uns 10 de cada, então pagava consulta, passava isso, não sei o que lá", acrescentou, mostrando dedicação e cuidado com cada etapa.

Sobre relacionamentos, Maya Massafera disse que a vida amorosa não é fácil. Ela contou que teve um romance discreto em 2024 e atualmente utiliza aplicativos de relacionamento, mas nem sempre com sucesso. "É difícil namorar! Muito, muito, muito. Antes eu estava mais procurando, agora quem chegar, chegou", revelou.

Apesar das dificuldades, a influenciadora demonstra determinação em alcançar seus objetivos pessoais e continuar trilhando seu caminho com coragem e transparência.