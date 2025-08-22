Entenda a confusão envolvendo Blogueirinha e Paola Carosella





A entrevista de Paola Carosella no programa da Blogueirinha virou alvo de polêmica e repercussão intensa nas redes sociais. A conversa, marcada pelo humor ácido característico da apresentadora, dividiu a opinião do público e gerou críticas sobre os comentários feitos durante a participação.

Após a repercussão, Paola deletou todos os vídeos da entrevista de seu perfil no Instagram, ação que também foi repetida pela Blogueirinha. Além disso, as duas deixaram de se seguir nas redes, aumentando as especulações sobre a origem do desentendimento. A chef respondeu a um internauta que questionou o motivo da exclusão dos vídeos com outra pergunta: "Você tem filhos?", sugerindo que a polêmica poderia estar relacionada a comentários sobre sua filha Francesca.

Durante a entrevista, Paola mencionou que a filha aprecia artistas pop como Billie Eilish, Chappell Roan, Doechi e Reneé Rapp. Um comentário posterior da Blogueirinha sobre o gosto musical da garota foi interpretado por fãs como motivo do atrito, gerando debates sobre a adultização e exposição de crianças e adolescentes nas redes sociais, tema amplamente discutido após denúncias de monetização indevida de perfis de menores.

Em entrevista à Blogueirinha, a chef e apresentadora Paola Carosella revelou que sua filha de 13 anos é fã de Reneé Rapp, Chappell Roan, Billie Eilish e Doechii. Ao comentar sobre as referências musicais da filha, Paola destacou:



"Eu acho maravilhoso que ela gosta dessas… pic.twitter.com/lqQkUwyYCM — Reneé Rapp Brasil ? (@reneerappbr) August 19, 2025

Paola tinha revelado que sua filha gostava de Chappell Roan, Billie Eilish e Renné Rapp, que são cantoras lésbicas/bissexuais, daí a Blogueirinha publicou esse vídeo: pic.twitter.com/B7DcIdUkOo — POPTime (@siteptbr) August 22, 2025

Blogueirinha se pronunciou

Em nota publicada no X (antigo Twitter), a Blogueirinha se pronunciou sobre a situação: "Gostaria de reafirmar meu respeito e admiração pela chef Paola Carosella e por tudo que ela representa. Infelizmente, os stories que fiz nas minhas redes foi levado para outro lugar, sendo interpretado de maneira totalmente equivocada, gerando especulações e repercussões gravíssimas ao meu respeito que jamais admitirei em silêncio. É ultrajante, lamentável e sujo que isso tenha ido para esse lugar que não me pertence e nem nunca pertenceu. Meu trabalho tem a intenção de entreter, nunca de magoar. Lamento que esse mal-entendido tenha acontecido", escreveu.

Gostaria de reafirmar meu respeito e admiração pela chef Paola Carosella e por tudo que ela representa. Infelizmente, os stories que fiz nas minhas redes foi levado para outro lugar, sendo interpretado de maneira totalmente equivocada, gerando especulações e repercussões… — Blogueirinha (@iBlogueirinha) August 22, 2025

