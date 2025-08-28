Espetáculo no Clube do Choro celebra obras de Chico Buarque e Tom Jobim

Quando Tom Jobim morreu, em dezembro de 1994, coube a Tita Lyra, então jornalista da Rádio CBN, reunir depoimentos de grandes nomes da música brasileira sobre o compositor. Um deles foi o de Chico Buarque, que contou que tinha Tom Jobim ao seu lado desde o início da carreira, e que compunha músicas pensando no que o amigo ia achar.

O relato ficou na mente da agora produtora, e dele nasceu o espetáculo Chico & Tom, homenagem à amizade e parceria musical entre os dois, que será apresentado nesta quinta-feira, às 20h30, no Clube do Choro. Os ingressos estão disponíveis no site Bilheteria Digital e na bilheteria do Clube do Choro, com preços a partir de R$50.

Lyra comentou a ideia com o maestro Joaquim França, que se tornou diretor musical do espetáculo e responsável pelos arranjos das canções. Para ele, Chico Buarque e Tom Jobim são "os dois maiores gênios da música popular brasileira" e que "devem ser sempre homenageados". Além da direção, França se apresenta no piano; a formação instrumental do show tem ainda violino, violoncelo, contrabaixo, percussão e a presença dos intérpretes Mayara Dourado e Leonel Laterza.

O repertório da noite tem 20 músicas, entre elas, Eu te amo, Valsinha, Maninha, Insensatez, Modinha, Samba da Mangueira e Se Todos Fossem iguais a você. França considera que a união das obras dos dois sugere algo "completo e amplo". "Jobim está na confluência entre o erudito e o popular. Suas construções melódicas e harmônicas são extremamente sofisticadas. Chico também é gênio na composição de belas melodias amparadas por ricas harmonias, sem contar com a profundidade emocional e humana de suas letras", comenta.

O maestro ressalta que sua formação musical passa tanto pela música erudita quanto pela popular. "Não vejo distinção entre essas duas vertentes da música. Chico e Tom fazem parte da minha vida desde o começo da adolescência, assim como Bach, Mozart e Beethoven", diz. "Para mim, eles estão na base da minha vida musical."

Com a riqueza das composições dos dois, França brinca que "o que não falta é inspiração para o arranjador". "O arranjo musical também é um trabalho de composição. Só que é a criação em cima de uma música já conhecida. Portanto, o arranjo é um trabalho de recriação", explica.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco



Chico & Tom

Hoje, às 20h30, no Clube do Choro. Ingressos disponíveis na bilheteria local e no site Bilheteria Digital,

com preços a partir de R$50.