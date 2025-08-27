Fernanda Torres retorna ao Festival de Veneza como jurada

A atriz brasileira Fernanda Torres, membro do júri, comparece ao tapete vermelho antes da cerimônia de abertura do 82º Festival Internacional de Cinema de Veneza - (crédito: Stefano RELLANDINI / AFP)

A atriz Fernanda Torres foi anunciada como integrante do júri da 82ª edição do Festival Internacional de Cinema de Veneza, que começou nesta quarta-feira (27/8) e vai até 6 de setembro. A brasileira retorna ao evento um ano após a estreia de Ainda Estou Aqui, longa que conquistou público, crítica e lhe rendeu indicação ao Oscar de Melhor Atriz.



O convite partiu de Alberto Barbera, diretor artístico do festival, que destacou a importância da participação de Fernanda. “Ela era a favorita tanto do público quanto da crítica para o prêmio de interpretação feminina. É uma alegria tê-la de volta, agora como jurada”, afirmou.



Fernanda compõe o grupo de jurados ao lado de nomes consagrados, como o iraniano Mohammad Rasoulof, o francês Stéphane Brizé, a italiana Maura Delpero, o romeno Cristian Mungiu e a chinesa Zhao Tao. A presidência do júri está sob responsabilidade do cineasta norte-americano Alexander Payne.



O festival, considerado o mais antigo do mundo, reúne 21 filmes na disputa pelo Leão de Ouro. Entre eles, seis dirigidos por mulheres. A abertura foi marcada pela exibição de La Grazia, de Paolo Sorrentino.

Nas redes sociais, Fernanda comentou a nova experiência. “Indo para Veneza ser júri. Há um ano estava aqui com o filme. Este ano ainda estou aqui, no júri, com meus amigos russos. Olha que maravilha”.



No ano passado, Ainda Estou Aqui recebeu o prêmio de Melhor Roteiro em Veneza. Agora, Fernanda participa pela primeira vez como jurada, ajudando a escolher as melhores produções da mostra italiana.

