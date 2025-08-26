Fernanda Montenegro anuncia espetáculo em Brasília

A atriz Fernanda Montenegro anunciou, nesta terça-feira (26/8), o retorno a Brasília para uma apresentação. No vídeo, ela lê um trecho de Simone de Beauvoir, o que indica que o evento deve fazer parte da turnê literária Fernanda Montenegro lê Simone de Beauvoir.
“A liberdade comanda. A liberdade não obedece”, diz a atriz no vídeo, recitando uma das frases da escritora francesa. Confira a publicação:
A turnê começou no Rio de Janeiro, onde ficou até o final de julho. No espetáculo, ela lê textos de Nelson Rodrigues e Simone de Beauvoir.
Na leitura, Fernanda aborda a visão libertária de Beauvoir sobre o feminismo e a ligação com o filósofo Jean-Paul Sartre.
Até o momento, não há informações sobre data ou venda de ingressos da apresentação na capital federal.