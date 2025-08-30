Luis Fernando Verissimo será velado na Assembleia Legislativa do RS

A despedida será realizada na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul - (crédito: Dulce Helfer/Divulgação)

Luis Fernando Verissimo, um dos maiores escritores do país, faleceu neste sábado (30/8). O gaúcho teve mais de 70 obras publicadas e vendeu mais de 5 milhões de exemplares. A despedida será realizada na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul no Salão Nobre Julio de Castilhos, a partir das 12h na capital gaúcha. Ainda não foi divulgado se será aberto ao público ou restrito aos familiares.

Um dos maiores cronistas da geração, o gaúcho é conhecido por obras como O Analista de Bagé, Comédia da Vida Privada e Clube dos Anjos. Ele estava internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre (RS).

O jornalista foi internado após princípio de pneumonia na segunda-feira (11/8). Ele enfrentava sequelas de um acidente vascular cerebral (AVC) sofrido em 2021. Em nota, o hospital diz que o jornalista morreu "devido a complicações decorrentes de uma pneumonia".