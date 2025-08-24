Festival de literatura de Paracatu homenageia Ana Maria Gonçalves

A terceira edição do Festival Literário Internacional de Paracatu, o Fliparacatu, tem início nesta quarta-feira e segue até o próximo domingo, no Centro Histórico da cidade. Com 100 convidados, o festival oferece rodas de conversa, sessões de autógrafos, apresentações musicais e programação especial para crianças. A entrada é gratuita.

O tema da edição deste ano é Literatura, Encruzilhada e a Desumanização. Curadora do festival, Bianca Santana explica a ideia surgiu a partir da vontade da equipe de curadoria, também integrada por Afonso Borges, Jeferson Tenório e Sérgio Abranches, de refletir sobre o papel da literatura como espaço de encontro e questionar a noção de humanidade: "A ideia é também tensionar, na literatura, a potência criadora das encruzilhadas e a urgência de combater formas de exclusão e violência."

O tema se faz presente nos debates planejados durante o evento, com escritores que refletem sobre temas raciais e de gênero e que abordam a resistência em suas obras. Entre os convidados, estão Ana Maria Gonçalves, autora de Um Defeito de Cor e primeira mulher negra a se tornar imortal da Academia Brasileira de Letras; Miriam Leitão; Valter Hugo Mãe; e Carla Madeira. "Valorizamos a diversidade de gênero, raça, origens, experiências e estilos literários", explica Santana.

A Fliparacatu deste ano tem ainda uma série de atrações para o público infantojuvenil, como apresentação de teatro e oficinas de maculelê, capoeira e cerâmica, programação pensada pelo curador e escritor Leo Cunha. Para ele, os destaques são as apresentações de Tino Freitas, Alessandra Roscoe e Madu Costa, além do espetáculo de teatro Tubarão Martelo, de Cláudio Fraga. "A programação infantil levou em conta alguns fatores como autores com obra relevante no campo da literatura para crianças e jovens, mas que também tenham uma boa interação com o público. Também autores cuja obra dialogue direta ou indiretamente com o tema central do Fliparacatu", diz.

Na sexta-feira (29/8), a Orquestra Ouro Preto se apresenta no Largo do Rosário, a partir das 21h. O show é dividido em dois momentos: o primeiro, com a caretagem dos Amaros, festejo realizado pelo Quilombo da Família Amaros; no segundo, Vanessa da Mata sobe ao palco. O repertório apresenta músicas autorais da cantora e homenagens a grandes nomes da música brasileira, como Belchior, Guilherme Arantes, Luiz Gonzaga e Tom Jobim.

O público também poderá aproveitar a livraria do festival, com mais de três mil títulos e 20 mil exemplares, com preços a partir de R$10. Além disso, o espaço Economia Criativa, com empreendedores de Paracatu, terá 10 estandes de gastronomia e artesanato.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco

Serviço



Festival Literário Internacional de Paracatu

De 27 a 31 de agosto, no Centro Histórico de Paracatu. Entrada gratuita.