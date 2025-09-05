Miley Cyrus abre mão de turnê, mas prepara surpresa

Miley Cyrus continua firme na decisão de evitar as turnês internacionais. Em entrevista à revista americana The Cut, a cantora comentou sobre sua aversão à vida na estrada e afirmou preferir momentos tranquilos à correria de shows. “Prefiro ficar na piscina com meus cachorros”, disse Miley, que realizou sua última turnê mundial em 2014, com o álbum Bangerz (2013).

Na entrevista, Miley aparece ao lado da mãe, Tish Cyrus, e das irmãs, Noah e Brandi Cyrus, que também têm carreiras musicais. Brandi, que atualmente realiza uma residência na Sphere, em Las Vegas, contou sobre sua rotina intensa: “Sou a primeira artista feminina a fazer uma residência aqui. Estou cansada, mas não consigo parar. Durante o verão, estou em turnê pelos EUA e depois sigo para a Austrália”. Miley, por sua vez, não escondeu sua preferência por apresentações esporádicas, como os shows de seu recente álbum Something Beautiful (2025).

Apesar de descartar uma turnê completa, a cantora já acena para eventos especiais. No final de julho, fãs receberam convites via Spotify para o misterioso evento “An Evening With Hannah Montana” (“Uma Noite com Hannah Montana”), em comemoração aos 20 anos da estreia da série que a lançou ao estrelato. O convite foi enviado aos usuários que mais ouviram o álbum Something Beautiful, aumentando o burburinho nas redes sociais.

A primeira temporada de Hannah Montana estreou em 24 de março de 2006 no Disney Channel. A série durou quatro temporadas, até 2011, e gerou um filme-show de enorme sucesso de bilheteria, além de um longa-metragem que arrecadou mais de US$ 169 milhões. Como Hannah, Miley lançou cinco álbuns de estúdio, um álbum ao vivo e emplacou 20 músicas na Billboard Hot 100, incluindo o hit “He Could Be The One”, que entrou no Top 10.

Sobre a celebração do aniversário da série, Miley explicou à rádio SiriusXM: “Quero fazer algo especial para a data, porque foi o início de tudo que está aqui hoje. Sem a Hannah, não existiria eu. É incrível pensar que comecei como essa personagem e que agora ela se tornou parte da nostalgia das pessoas. Hoje, estou tão integrada na vida das pessoas quanto Hannah era na época”.

Miley Cyrus revela conselhos que recebeu de sua mãe

Recentemente, Miley Cyrus revelou em entrevista os conselhos amorosos que recebeu de Tish Cyrus.

Segundo a People, ela conversou com as filhas Miley, Noah e Brandi para a última capa da revista The Cut, onde a cantora vencedora do Grammy de “Flowers” discutiu uma dica romântica que recebeu de Tish e que a levou para o caminho errado.

“Minha mãe sempre quis que eu ficasse com o cara errado porque eles são atraentes”, disse Miley Cyrus, que já teve relacionamentos com Liam Hemsworth e Cody Simpson, antes de começar a namorar Maxx Morando em 2021.

“Bem, esse foi um ótimo conselho, porque depois de tantos anos, você meio que supera e está tipo… em um relacionamento. Pelo menos você consegue ver alguém incrivelmente atraente!“, Tish explicou.

“Não, acabei ficando com uma pessoa [Morando] que significa muito para mim, me trata muito bem e me respeita.”, Miley Cyrus respondeu.

“Tive que aprender isso da maneira mais difícil”, continuou a artista, “porque minha mãe me ensinou o caminho errado e então eu tive que aprender o caminho certo sozinha.”

Segundo a publicação, Noah, que está noiva do estilista Pinkus, expressou o sentimento de estar “no mesmo barco” em relação ao conselho de Tish.

“Eu precisava encontrar alguém que me tratasse com respeito, e minha mãe nunca colocou isso entre os três itens essenciais. Minha mãe dizia: ‘Eles precisam ser altos.’”, Miley acrescentou.

“Meu homem também é gostoso pra caramba“, respondeu Miley Cyrus. “Mas meu homem também me respeita.”

Já Brandi acrescentou que Tish “evoluiu” com o tempo.

“Isso porque ela encontrou alguém que é gostoso e a respeita. “Esse é sempre o objetivo“, disse Miley, referindo-se a Dominic Purcell, com quem ela se casou em 2023 após seu divórcio de Billy Ray no ano anterior.

Miley Cyrus grava música de presente de aniversário para o pai

Recentemente, Billy Ray Cyrus comemorou seu aniversário com um presente muito especial de sua filha, Miley Cyrus, uma música inédita.

Na última segunda-feira (25), Billy Ray completou 64 anos e marcou a ocasião compartilhando um trecho da música que Miley, escreveu para ele, intitulada Secrets. O astro country disse que Miley até recrutou membros do Fleetwood Mac para tocar na faixa.

“No meu aniversário, Miley me deu o presente da música e escreveu uma música chamada Secrets para mim, e chamou meus músicos favoritos, o Fleetwood Mac, para tocar nela! Eu te amo, Mile”, escreveu Billy Ray no Instagram.

Segundo a Billboard, em um vídeo, Billy Ray percorre um grande campo gramado enquanto ouve a música em seu celular.

Vale destacar que Lindsey Buckingham e Mick Fleetwood tocam na música, e ambos são creditados na faixa.

Vale lembrar que Miley já havia dado uma prévia da música em uma entrevista em junho no podcast de Monica Lewinsky, dizendo que a tensão entre ela e seu pai, já resolvida, inspirou a faixa, e faz parte de um novo álbum em que ela está trabalhando atualmente.

“Eu escrevi essa música sobre o meu pai”, disse Miley, “porque eu queria que ele me contasse, mesmo que houvesse segredos, mesmo que eu não quisesse realmente saber. Eu queria ser aquela com quem ele se sentisse seguro o suficiente para me contar as coisas que eram condenáveis ??e prejudiciais para a família. Eu queria que ele pensasse que, como filha do meio, eu tenho idade suficiente para aguentar um pouco disso.”