Filme Street Fighter: franquias anunciam elenco, sinopse e data nos cinemas

A espera acabou, depois de muito tempo sem informações oficiais, com apenas rumores oficiosos dando detalhes do mais novo filme da franquia Street Fighter, a Capcom, juntamente com a Paramount e a Legendary liberou as informações sobre o elenco completo que vai participar da nova adaptação.
O grupo traz vários astros de Hollywood, Jason Momoa, o Aquaman nos cinemas, será o lutador “brasileiro” e monstruoso, Blanka, David Dastmalchian interpretará o vilão M.Bison, dois cantores também estão no elenco, com o rapper 50 Cent sendo o boxeador, Balrog e músico country, Orville Peck interpretando o lutador mascarado, Vega. O diretor, Kitao Sakurai publicou uma foto com a maioria dos membros do elenco, celebrando o início das gravações.
Confira o elenco completo:
Andrew Koji como Ryu
Noah Centineo como Ken
Callina Liang como Chun-li
Cody Rhodes como Guile
Orville Peck como Vega
50 Cent como Balrog
Jason Momoa como Blanka
Vidyut Jammwal como Dhalsim
Olivier Richters como Zangief
Nirooki Goto como E. Honda
David Dastmalchian como M. Bison
Roman Reigns como Akuma
Andrew Shulz como Dan Hibiki
Eric André como Don Sauvage
Mel Jarnson como Cammy
Rayna Vallandingham como Juli
Alexander Volkanovski como Joe
Além disso, foi liberado a sinopse do filme: "Ambientado em 1993, os lutadores de rua Ryu (Andrew Koji) e Ken Masters (Noah Centineo) são jogados de volta ao combate quando a misteriosa Chun-Li (Callina Liang) os recruta para o próximo Torneio Mundial de Guerreiros: um confronto brutal de punhos, destino e fúria. Mas por trás deste Battle Royale esconde-se uma conspiração mortal que os força a enfrentar um ao outro e os demônios do passado. E se não conseguirem, é GAME OVER!"
Street Fighter já ganhou uma adaptação para os cinemas em 1994, com Raúl Juliá da Família Addams, que interpreta uma versão bem caricata de M.Bison. Para o lado heroico da história, os criadores optaram por tirar o protagonismo do lutador Ryu, e arrastaram uma asa para o militarismo americano, trazendo Guile, um militar americano como protagonista, interpretado pelo astro de ação Jean-Claude Van Damme. Street Fighter — A Última Batalha foi massacrado como adaptação de videogames, mesmo contendo alguns pontos iguais ao conteúdo original. O roteiro tomou muitas liberdades criativas e se tornou bem diferente do produto original.
Street Fighter é produzido pela Legendary e a Paramount, a nova tentativa das franquias de jogos de luta no cinema promete ser mais fiel ao material original. As gravações serão dirigidas por Kitao Sakurai de Twisted Metal, chegando em 16 de outubro de 2026 nos cinemas.
