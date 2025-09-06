Marieta Severo doa mais duas casas e é chamada de ‘anjo do Retiro dos Artistas’ - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Há duas semanas, Marieta Severo visitou o Retiro dos Artistas, em Jacarepaguá, e decidiu doar mais duas casas para a instituição. Aos 78 anos, esta já é a sétima residência oferecida pela atriz, que apoia o local onde vive o ator Marcos Oliveira, o Beiçola, de A Grande Família.

As novas construções já começaram. Atualmente, o Retiro abriga 50 moradores e tem nove pessoas esperando por uma vaga para morar na instituição.

"A generosidade da Marieta Severo é impressionante. Ela doa tudo, material, mão de obra e mobília", declarou Cida Cabral, administradora do Retiro dos Artistas.

Ela acrescentou: "Em 25 anos aqui, poucas vezes lidamos com alguém tão bondoso. Ela é o anjo do Retiro", reforçando a importância das doações para a melhoria do espaço.