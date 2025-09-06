Antes e depois: Priscilla abandona cabelo vermelho e exibe novo visual

Priscilla, de 29 anos, surpreendeu os fãs nesta sexta-feira (5) ao revelar seu novo visual. Antes com parte dos fios vermelhos, a cantora agora adotou o cabelo completamente escuro. Ao mostrar o resultado, ela brincou: "Black is the new red! A morena tá viva".
Nos comentários, seguidores elogiaram a mudança. "Meu Deus, continua perfeita", escreveu uma fã. Outra comemorou: "Até que enfim, mana, amei". Muitos destacaram que ela "fez história com o vermelho e vai fazer com o cabelo preto também"
Em entrevista recente, Priscilla comentou o namoro com o DJ André Laudz. "O respeito é a base do nosso relacionamento", explicou a cantora, que vive com ele há dois anos.
Ela completou: "A gente resolve tudo no diálogo, sem brigas, sem ego. Isso nos ajuda muito a manter a relação leve".
