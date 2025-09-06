Humberto Carrão raspou a cabeça de verdade para ‘Vale Tudo’?; Saiba a verdade - (crédito: Observatorio dos Famosos)





No capítulo exibido na quinta-feira (4) de Vale Tudo, Humberto Carrão apareceu com a cabeça raspada ao interpretar Afonso Roitman, diagnosticado com leucemia na trama. A cena gerou comentários nas redes, pois muitos questionaram se o ator havia realmente raspado o cabelo.

Durante uma sequência emocionante, ele até passou a máquina nos fios ao lado da personagem Solange (Alice Wegmann), que espera gêmeos. "Ele raspou parte do cabelo de verdade", contou um integrante da produção.

Para exibir o visual completamente careca, Humberto contou com a caracterização da equipe da Globo. "O processo leva três horas e é feito diariamente", revelou Rebeca Cobucci.

Fãs elogiaram a transformação e parabenizaram os profissionais. "Achei até que tivesse raspado! Parabéns aos envolvidos", escreveu um internauta impressionado com o resultado.