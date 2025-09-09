Andressa Urach anuncia fechamento do Super Urach e liquida estoque

Andressa Urach anuncia fechamento do Super Urach em Porto Alegre e liquida estoque - (crédito: Observatorio dos Famosos)





A influenciadora Andressa Urach comunicou, nas redes sociais, o encerramento do Super Urach, em Porto Alegre, no próximo dia 30 de setembro.

Nos Stories do Instagram, a empresária contou que está fazendo liquidação "praticamente a preço de custo" e ainda vende "caixas, gôndolas, freezer, todo o maquinário" do local.

Além disso, Andressa revelou que está se desfazendo de imóveis e bens pessoais no Rio Grande do Sul. "Tô vindo morar em São Paulo, então tô vendendo tudo lá", disse ela aos seguidores.

A criadora de conteúdo afirmou que a mudança é definitiva. "Levanta e vai. Agora estamos vindo definitivamente para São Paulo", declarou, reforçando que quem quiser aproveitar as ofertas deve entrar em contato diretamente com a imobiliária.

