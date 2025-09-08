Silva critica Virgínia, Luísa Sonza, Serginho Groisman e outros durante show em Brasília

O cantor Silva se apresentou em Brasília neste domingo (7/9) e fez um verdadeiro desabafo no palco com direito a críticas a outros artistas. Durante o show, que ocorreu no Parque da Cidade, o artista citou os nomes do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), da influenciadora Virgínia Fonseca, da cantora Luísa Sonza e até do apresentador Serginho Groisman.

Silva afirmou que nunca vai ser “um cantorzinho de MPB que faz músicas para vocês ouvirem na Bahia”. "Serginho Groisman me chama para ao programa dele só para cantar os outro, nunca me chamou para cantar minha A cor é rosa, minha própria música”, disparou. “E assim, não vou, já deu”.

Ele usou o palco para falar sobre os artistas independentes e criticou músico que, segundo ele, são financiados pelo agronegócio. “Eu não tenho dinheiro do agro, eu não sou Luísa Sonza ou o que for”, disparou.

"Vai se fud3r, Virgínia, também, caralh0. Garota escrota. A garota era pobre e ficou rica. E agora faz os pobres perderem o dinheiro que nem têm" pic.twitter.com/vHmoseLm2K — PAPELPOP (@papelpop) September 8, 2025

Virgínia foi citada em crítica aos influenciadores que divulgam apostas on-line. "A garota era pobre e ficou rica, e agora faz os pobres perderem o dinheiro que nem têm", declarou.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Paula Lavigne, empresária e esposa de Caetano Veloso, e a empresa Mynd, agência de marketing criada por Preta Gil, também foram alvo das críticas. Na ocasião, Silva fazia uma crítica à indústria musical e defendia que "música não é publicidade".

????BRASIL: Durante um show em Brasília, o cantor Silva criticou Paula Lavigne, esposa e empresária de Caetano Veloso, Luísa Sonza, Bolsonaro e a empresa Mynd, que agencia artistas no país. pic.twitter.com/Fd2bDiywZa September 8, 2025

Com o tradicional grito de “sem anistia”, o capixaba falou sobre o julgamento do Núcleo 1 da tentativa de golpe: “Eu estou tão emocionado que hoje é dia sete de setembro e o Bolsonaro vai ser preso essa semana”. Ele voltou a falar do ex-mandatário em outro momento, quando conta que “não aguenta mais” discursos de que Bolsonaro não sabia da trama golpista. O ex-presidente e mais sete réus vão ter o julgamento retomado na terça-feira (9/9), no Supremo Tribunal Federal (STF).

Ele comentou sobre o julgamento de Bolsonaro no STF, que continua nesta semana: pic.twitter.com/IcoLvx9cdV — PAPELPOP (@papelpop) September 8, 2025

A postura no show dividiu opiniões dos presentes no festival. "Show sensacional, nunca vi o Silva se soltar assim. Tem que se posicionar mesmo!", diz um comentário em postagem no Instagram do festival. Outro internauta chamou a manifestação de "vazia" e "discurso desconexo sem um objetivo claro". Procurada pelo Correio, a equipe do cantor afirmou que ele optou por não se manifestar.