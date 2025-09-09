Selena Gomez prepara casamento secreto com Benny Blanco

Selena Gomez vai dar o próximo passo em seu relacionamento com Benny Blanco: o casal se prepara para oficializar a união no final de setembro, em uma cerimônia exclusiva no sul da Califórnia. A informação foi divulgada pelo TMZ nesta sexta-feira (5).

O local exato do casamento é mantido em sigilo absoluto. Os convidados serão levados de um ponto de encontro em Montecito, Santa Barbara, para o espaço onde acontecerá a celebração, garantindo total privacidade aos noivos e aos presentes.

Antes do grande dia, Selena e Benny já curtiram suas despedidas de solteiro. Enquanto o produtor musical celebrou em Las Vegas, a cantora e atriz passou momentos de lazer em Cabo San Lucas, no México, e compartilhou registros inéditos com seus fãs no fim de agosto.

Ao voltar para os Estados Unidos, Selena foi fotografada ao lado de amigas em moletons personalizados, estampados com corações rosa e a sigla “S+B”, referência à união do casal.

Selena Gomez reflete sobre evolução pessoal e profissional

Nesta terça-feira (09), a cantora Selena Gomez foi anunciada como o rosto oficial da capa de setembro da Allure Magazine. Além de um novo ensaio fotográfico, a artista concedeu entrevista à publicação, na qual falou sobre sua vida pessoal e comentou sobre os projetos que conduz à frente da Rare Beauty, assim como suas atuações no cinema, na música e nas séries de televisão em que participa.

Selena Gomez começou a entrevista explicando como gosta de explorar e experimentar em todas as áreas em que atua, destacando-se como referência na indústria da maquiagem, na atuação e em seus projetos musicais. Ela refletiu sobre a importância de incorporar suas emoções e ideias em cada projeto que abraça:

“Quero continuar evoluindo e melhorando em todas as áreas da minha vida. E eu quero experimentar tudo, então é importante para mim me manter sob controle. Estou tão feliz que, quando uma emoção surge, sou capaz de reconhecê-la e fazer parte dela, depois deixá-la ir.”

Ao abordar seu trabalho à frente da Rare Beauty, Selena revelou que, apesar de estar envolvida em múltiplos segmentos do entretenimento, sempre retorna ao seu projeto de beleza e, especialmente, ao Rare Impact Fund, iniciativa criada por ela para oferecer apoio a pessoas que enfrentam desafios relacionados à saúde mental, algo que ela mesma já vivenciou:

“Dou a cada um desses projetos — seja cinema, música ou qualquer outra coisa — minha atenção total. Mas sempre volto para a Rare e para o Rare Impact Fund, porque é algo com que realmente me importo.”

Selena Gomez e seus personagens

Durante a conversa, Selena Gomez também comentou sobre seu papel como Alex Russo, na série clássica do Disney Channel Os Feiticeiros de Waverly Place. A série ganhou uma nova continuação em 2024, intitulada Os Feiticeiros Além de Waverly Place, na qual a cantora faz uma participação especial. Ao falar sobre essa experiência, Selena compartilhou sua ligação afetiva com o seriado:

“Eu realmente sinto que devo uma grande parte da minha vida a essa série. É como um lar, é seguro. E minha irmã simplesmente adora, então metade do motivo de eu fazer isso é por ela.”

Além desse projeto, a artista falou sobre seu papel como Mabel Mora na série de sucesso Only Murders in The Building. Ela explicou como é mergulhar na personagem e revelou seu desejo de acompanhar a evolução da personagem por muito tempo:

“Eu realmente espero poder continuar evoluindo Mabel à medida que envelheço, porque quero fazer isso por muito tempo.”

O trabalho de Selena Gomez na televisão já lhe rendeu nove indicações ao Emmy, consolidando sua trajetória como atriz e reforçando sua versatilidade e talento em diferentes áreas do entretenimento.