Mart’nália faz aniversário com bolo que celebra sexualidade lésbica

Mart’nália, filha de Martinho da Vila, celebra sua trajetória no samba e reafirma sua identidade como artista e mulher assumidamente lésbica - (crédito: Nil Canine/Divulgação)

Filha do sambista Martinho da Vila, a cantora Mart'nália celebrou seus 60 anos neste domingo (7/9), em uma festa que teve o tema de Vila Isabel, bairro carioca conhecido como berço do samba no Brasil. O que mais chamou atenção no evento, no entanto, foi o bolo inusitado da artista.

O doce em formato de vagina foi compartilhado pelos amigos de Mart'nália nas redes sociais e divertiu os internautas. O bolo foi um presente do amigo Evandro Rius, feito pelo confeiteiro Eduardo Carvalho.

A cantora declara-se abertamente lésbica e optou por comemorar sua vida destacando com orgulho a sua sexualidade. Atualmente, Mart'nália mantém um relacionamento com a empresária Nana Lima — namoro assumido publicamente em 2021.

Em entrevista à revista Ela, a cantora confessou à Marluci Martins ter namorado mulheres desde os 10 anos de idade, e nunca ter transado com um homem. “Sempre tive cara e jeito de menino, e as meninas se permitiam. Eu agarrava elas, elas me agarravam”, disse. “Minha avó dizia: ‘Essa menina nasceu com o sexo trocado’. Eu não queria botar camisa, ficava jogando bola, soltando pipa, não brincava com as primas.”

Em 2019, pai e filha comentaram o assunto no programa Conversa com Bial. Pedro Bial questionou se a cantora precisou se assumir para Martinho, o que arrancou risadas da dupla, que afirmou não precisar discutir o assunto. “Acho que eu nunca percebi. Passa despercebido”, brincou o sambista. “Sempre fui Mart’nália”, ela resumiu.

A festa de Mart'nália contou com a presença de grandes nomes da cultura, como Diogo Nogueira, Paolla Oliveira, Debora Bloch e Luis Miranda. Martinho da Vila também estava presente, e homenageou a filha nas redes sociais: "Hoje é dia da minha filha! Vivaaa!”

Quem é Mart’nália

Família e origens

Nome completo: Mart’nália Mendonça Ferreira

Nascimento: 7 de setembro de 1965, no bairro de Pilares, Zona Norte do Rio de Janeiro

Pais: Filha do sambista Martinho da Vila e da cantora Anália Mendonça

Nome artístico: Uma fusão dos nomes dos pais

Início da carreira: Aos 16 anos, fazendo vocais de apoio para o pai ao lado da irmã Analimar

Carreira musical

Estilo musical: Samba, samba-canção, MPB, pop e jazz

Início solo: Lançou seu primeiro álbum em 1987

Parcerias de destaque: Caetano Veloso (direção artística) e Maria Bethânia (produção)

Projetos notáveis: Integrante do grupo Batacotô e percussionista da banda de Ivan Lins

Reconhecimento internacional: Turnês pela Europa e África

Prêmios: Vencedora do Grammy Latino de Melhor Álbum de Samba/Pagode em 2017

Sexualidade e identidade

Orientação sexual: Assumidamente lésbica

Relacionamento atual: Namora a empresária Nana Lima desde 2021

Declaração pessoal: Em entrevista à revista Ela, afirmou que namorou mulheres desde os 10 anos e nunca teve relações com homens

Relação com a família: Em entrevista no programa Conversa com Bial, Mart’nália mencionou que sua orientação sexual sempre foi aceita naturalmente por sua família