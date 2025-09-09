Mart’nália faz aniversário com bolo que celebra sexualidade lésbica

Filha do sambista Martinho da Vila, a cantora Mart'nália celebrou seus 60 anos neste domingo (7/9), em uma festa que teve o tema de Vila Isabel, bairro carioca conhecido como berço do samba no Brasil. O que mais chamou atenção no evento, no entanto, foi o bolo inusitado da artista.
O doce em formato de vagina foi compartilhado pelos amigos de Mart'nália nas redes sociais e divertiu os internautas. O bolo foi um presente do amigo Evandro Rius, feito pelo confeiteiro Eduardo Carvalho.
A cantora declara-se abertamente lésbica e optou por comemorar sua vida destacando com orgulho a sua sexualidade. Atualmente, Mart'nália mantém um relacionamento com a empresária Nana Lima — namoro assumido publicamente em 2021.
Em entrevista à revista Ela, a cantora confessou à Marluci Martins ter namorado mulheres desde os 10 anos de idade, e nunca ter transado com um homem. “Sempre tive cara e jeito de menino, e as meninas se permitiam. Eu agarrava elas, elas me agarravam”, disse. “Minha avó dizia: ‘Essa menina nasceu com o sexo trocado’. Eu não queria botar camisa, ficava jogando bola, soltando pipa, não brincava com as primas.”
Em 2019, pai e filha comentaram o assunto no programa Conversa com Bial. Pedro Bial questionou se a cantora precisou se assumir para Martinho, o que arrancou risadas da dupla, que afirmou não precisar discutir o assunto. “Acho que eu nunca percebi. Passa despercebido”, brincou o sambista. “Sempre fui Mart’nália”, ela resumiu.
A festa de Mart'nália contou com a presença de grandes nomes da cultura, como Diogo Nogueira, Paolla Oliveira, Debora Bloch e Luis Miranda. Martinho da Vila também estava presente, e homenageou a filha nas redes sociais: "Hoje é dia da minha filha! Vivaaa!”
Quem é Mart’nália
Família e origens
-
Nome completo: Mart’nália Mendonça Ferreira
-
Nascimento: 7 de setembro de 1965, no bairro de Pilares, Zona Norte do Rio de Janeiro
-
Pais: Filha do sambista Martinho da Vila e da cantora Anália Mendonça
-
Nome artístico: Uma fusão dos nomes dos pais
-
Início da carreira: Aos 16 anos, fazendo vocais de apoio para o pai ao lado da irmã Analimar
Carreira musical
-
Estilo musical: Samba, samba-canção, MPB, pop e jazz
-
Início solo: Lançou seu primeiro álbum em 1987
-
Parcerias de destaque: Caetano Veloso (direção artística) e Maria Bethânia (produção)
-
Projetos notáveis: Integrante do grupo Batacotô e percussionista da banda de Ivan Lins
-
Reconhecimento internacional: Turnês pela Europa e África
-
Prêmios: Vencedora do Grammy Latino de Melhor Álbum de Samba/Pagode em 2017
Sexualidade e identidade
-
Orientação sexual: Assumidamente lésbica
-
Relacionamento atual: Namora a empresária Nana Lima desde 2021
-
Declaração pessoal: Em entrevista à revista Ela, afirmou que namorou mulheres desde os 10 anos e nunca teve relações com homens
-
Relação com a família: Em entrevista no programa Conversa com Bial, Mart’nália mencionou que sua orientação sexual sempre foi aceita naturalmente por sua família
Saiba Mais
- Diversão e Arte Velório de Angela Ro Ro será nesta terça em cerimônia aberta ao público
- Diversão e Arte Policiais encontram corpo dentro de carro de cantor famoso em Los Angeles
- Diversão e Arte Katy Perry emociona fãs da América do Sul antes de shows no Brasil
- Diversão e Arte Andressa Urach anuncia fechamento do Super Urach e liquida estoque
- Diversão e Arte Bruno Gagliasso se pronuncia após alfinetada de Piovani: "Pessoas problemáticas"
- Diversão e Arte Demi Lovato abandona o rock e estreia fase pop com teaser sensual