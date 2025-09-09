InícioDiversão e Arte
AOS 60 ANOS

Mart’nália faz aniversário com bolo que celebra sexualidade lésbica

Filha de Martinho da Vila e assumidamente lésbica, a cantora celebrou o aniversário com o tema Vila Isabel, berço do samba no Rio de Janeiro

Mart’nália, filha de Martinho da Vila, celebra sua trajetória no samba e reafirma sua identidade como artista e mulher assumidamente lésbica - (crédito: Nil Canine/Divulgação)
Mart’nália, filha de Martinho da Vila, celebra sua trajetória no samba e reafirma sua identidade como artista e mulher assumidamente lésbica - (crédito: Nil Canine/Divulgação)

Filha do sambista Martinho da Vila, a cantora Mart'nália celebrou seus 60 anos neste domingo (7/9), em uma festa que teve o tema de Vila Isabel, bairro carioca conhecido como berço do samba no Brasil. O que mais chamou atenção no evento, no entanto, foi o bolo inusitado da artista. 

O doce em formato de vagina foi compartilhado pelos amigos de Mart'nália nas redes sociais e divertiu os internautas. O bolo foi um presente do amigo Evandro Rius, feito pelo confeiteiro Eduardo Carvalho.

A cantora declara-se abertamente lésbica e optou por comemorar sua vida destacando com orgulho a sua sexualidade. Atualmente, Mart'nália mantém um relacionamento com a empresária Nana Lima — namoro assumido publicamente em 2021. 

Em entrevista à revista Ela, a cantora confessou à Marluci Martins ter namorado mulheres desde os 10 anos de idade, e nunca ter transado com um homem. “Sempre tive cara e jeito de menino, e as meninas se permitiam. Eu agarrava elas, elas me agarravam”, disse. “Minha avó dizia: ‘Essa menina nasceu com o sexo trocado’. Eu não queria botar camisa, ficava jogando bola, soltando pipa, não brincava com as primas.”

Em 2019, pai e filha comentaram o assunto no programa Conversa com Bial. Pedro Bial questionou se a cantora precisou se assumir para Martinho, o que arrancou risadas da dupla, que afirmou não precisar discutir o assunto. “Acho que eu nunca percebi. Passa despercebido”, brincou o sambista. “Sempre fui Mart’nália”, ela resumiu. 

A festa de Mart'nália contou com a presença de grandes nomes da cultura, como Diogo Nogueira, Paolla Oliveira, Debora Bloch e Luis Miranda. Martinho da Vila também estava presente, e homenageou a filha nas redes sociais: "Hoje é dia da minha filha! Vivaaa!”

Quem é Mart’nália

Família e origens

  • Nome completo: Mart’nália Mendonça Ferreira

  • Nascimento: 7 de setembro de 1965, no bairro de Pilares, Zona Norte do Rio de Janeiro

  • Pais: Filha do sambista Martinho da Vila e da cantora Anália Mendonça

  • Nome artístico: Uma fusão dos nomes dos pais

  • Início da carreira: Aos 16 anos, fazendo vocais de apoio para o pai ao lado da irmã Analimar 

Carreira musical

  • Estilo musical: Samba, samba-canção, MPB, pop e jazz

  • Início solo: Lançou seu primeiro álbum em 1987

  • Parcerias de destaque: Caetano Veloso (direção artística) e Maria Bethânia (produção)

  • Projetos notáveis: Integrante do grupo Batacotô e percussionista da banda de Ivan Lins

  • Reconhecimento internacional: Turnês pela Europa e África

  • Prêmios: Vencedora do Grammy Latino de Melhor Álbum de Samba/Pagode em 2017

Sexualidade e identidade

  • Orientação sexual: Assumidamente lésbica

  • Relacionamento atual: Namora a empresária Nana Lima desde 2021

  • Declaração pessoal: Em entrevista à revista Ela, afirmou que namorou mulheres desde os 10 anos e nunca teve relações com homens

  • Relação com a família: Em entrevista no programa Conversa com Bial, Mart’nália mencionou que sua orientação sexual sempre foi aceita naturalmente por sua família

 

Bianca Lucca

Repórter

Jornalista pelo Centro Universitário de Brasília, apaixonada por literatura e questões sociais. Passou pela editoria de Cultura e agora escreve para o CB On-line, onde assina o Blog Daquilo.

Por Bianca Lucca
postado em 09/09/2025 12:37 / atualizado em 09/09/2025 12:37
x