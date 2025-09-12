Nas redes sociais, Carlinhos de Jesus mostra progresso na fisioterapia

O dançarino e coreógrafo Carlinhos de Jesus, de 72 anos, emocionou os seguidores ao mostrar o processo de reabilitação na fisioterapia em um vídeo nas redes sociais, nesta sexta-feira (12/9). Em agosto, o artista foi diagnosticado bursite trocantérica bilateral e tendinite nos glúteos, quadro que comprometeu a mobilidade dele.

No vídeo publicado, é possível ver que Carlinhos ainda enfrenta dificuldades para andar. “Meu dia a dia! Meus verbos preferidos: Acreditar; Focar; Perseverar e Vencer! Na Fisioterapia. Força e equilíbrio!”, escreveu o carioca que aparece se locomovendo com a ajuda de profissionais.

A bursite trocantérica é um processo inflamatório na região lateral do quadril que provoca dor intensa ao caminhar, subir escadas ou deitar de lado. No caso do artista, a condição atinge os dois quadris.

Já a tendinite é a inflamação dos tendões, e no quadril atinge com frequência o glúteo médio, músculo essencial para a estabilidade e o equilíbrio da bacia. O histórico como dançarino pode ter influenciado o diagnóstico de Carlinhos, que tem se locomovido com uma cadeira de rodas.

Famosos e amigos parabenizaram o dançarino nos comentários da publicação. “Oh que coisa mais linda! O próximo passo é você dançando e brilhando! Só tem uma coisa, eu vou ter que tocar esse cavaco pra você sambar”, escreveu o cantor Brunin Albuquerque.