InícioDiversão e Arte
REDES SOCIAIS

Abel, o cachorro que só come se cantar para ele

Tutora compartilha vídeo nas redes sociais do cachorro que só come se cantarem para ele

Vídeo do cachorro Abel viraliza nas redes sociais - (crédito: Reprodução/Instagram/@louisetaila)
Vídeo do cachorro Abel viraliza nas redes sociais - (crédito: Reprodução/Instagram/@louisetaila)

O Golden Retriever Abel viralizou nas redes sociais por causa de um hábito inusitado. A tutora, a comunicadora Louise Taila, compartilhou um vídeo mostrando que o cachorrinho só come se ela cantar para ele. A ação surpreendeu os internautas e arrancou algumas risadas.

No vídeo, que soma mais de 1,7 milhão de visualizações, a tutora diz: “Pode comer Abel. Agora todo dia é isso, se eu não canto, você não come”. Logo em seguida, Louise canta para o animal: "Cadê a comida do Abel? Do Abel. Come a comida do Abel”. Assim, ele corre para comer.

O relato gerou reações diversas nos comentários da publicação e um usuário até comentou que passa por situação semelhante. "A minha [cachorrinha] que a cada bocada na ração, para, olha pra mim e só volta a comer quando eu falo ‘aí que linda’”. Já outro perfil se divertiu com a situação e brincou dizendo que “adora as humilhações que eles fazem a gente passar”.

"Agora eu quero um para mim”, comentou outro usuários da rede social. Esses momentos divertidos e inusitados mostram a conexão entre a humana e o pet, que é cheia de particularidades e momentos divertidos. 

Estagiária sob supervisão de Ana Raquel Lelles

Saiba Mais

ML
ML

Maria Luiza Campelo

Jornalista em formação, tem interesse especial por moda, esporte e cultura. É estagiária do site do Correio Braziliense.

Por Maria Luiza Campelo
postado em 12/09/2025 19:00
x