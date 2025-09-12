Abel, o cachorro que só come se cantar para ele

O Golden Retriever Abel viralizou nas redes sociais por causa de um hábito inusitado. A tutora, a comunicadora Louise Taila, compartilhou um vídeo mostrando que o cachorrinho só come se ela cantar para ele. A ação surpreendeu os internautas e arrancou algumas risadas.

No vídeo, que soma mais de 1,7 milhão de visualizações, a tutora diz: “Pode comer Abel. Agora todo dia é isso, se eu não canto, você não come”. Logo em seguida, Louise canta para o animal: "Cadê a comida do Abel? Do Abel. Come a comida do Abel”. Assim, ele corre para comer.

O relato gerou reações diversas nos comentários da publicação e um usuário até comentou que passa por situação semelhante. "A minha [cachorrinha] que a cada bocada na ração, para, olha pra mim e só volta a comer quando eu falo ‘aí que linda’”. Já outro perfil se divertiu com a situação e brincou dizendo que “adora as humilhações que eles fazem a gente passar”.

"Agora eu quero um para mim”, comentou outro usuários da rede social. Esses momentos divertidos e inusitados mostram a conexão entre a humana e o pet, que é cheia de particularidades e momentos divertidos.

Estagiária sob supervisão de Ana Raquel Lelles