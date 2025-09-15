Vitão explica motivo de ter mantido namoro longe dos holofotes por 3 anos: "Privacidade" - (crédito: Reprodução / Internet)

No domingo (14/9), Vitão e Lou Garcia marcaram presença no último dia do festival The Town, em clima de puro romance. Durante três anos, os dois mantiveram o namoro em sigilo, aparecendo juntos publicamente apenas recentemente.

No evento, o casal foi visto trocando beijos e carinhos. Lou explicou a fase discreta: "A gente queria deixar mais leve o nosso relacionamento", disse. Já Vitão completou: "É gostoso não precisar se esconder, mas a privacidade também é importante".

Planos para a música

A cantora de "Não Fosse Tão Tarde" contou que eles não costumam postar vídeos juntos, mas adoram cantar e planejam um feat. "A gente estava pensando outro dia de fazer um cover", revelou Lou.

Visivelmente apaixonada, ela ainda disse: "Ele enxerga as pessoas de um jeito diferente. Eu sou muito apaixonada". Vitão respondeu: "Que lindo, amor. Te amo".

