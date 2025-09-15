César Tralli fala sobre paternidade e relação com Rafa Justus: "Me adotou como pai" - (crédito: Observatorio dos Famosos)





César Tralli, recentemente anunciado como novo âncora do Jornal Nacional, costuma dividir diariamente as suas funções como jornalista e pai de família.

O jornalista, que tem Manuella, de 6 anos, fruto do casamento com Ticiane Pinheiro, também é padrasto de Rafaella Justus, de 16, fruto da antiga união da mulher, com o empresário Roberto Justus. Em entrevista ao jornal Extra, ele foi sincero ao detalhar como funciona a relação deles.

"Me adotou como pai"

"Depois da Manu, percebi que, se eu pudesse ter tido dez filhos, eu teria tido, porque a minha felicidade em ser pai é gigantesca. Nasci para isso. A Rafa me ajudou a despertar para isso também", iniciou César Tralli. "Quando a gente se conheceu, ela me recebeu muito bem. Me adotou como um segundo pai, e a adotei como uma filha. Aí veio a vontade de fazer a família crescer", disse.

Tralli afirmou que costuma dar conselhos para a enteada e sobre assuntos determinantes da vida pessoal. "Tenho altos papos com ela sobre estudo, namorado, viver fora do Brasil… Como saí de casa novo, dou a maior força. Digo que não pode esperar as coisas caírem do céu. Agora, ela é adolescente, quer curtir as amigas, sair… A mãe fica desesperada, mas a gente cria filho para o mundo", revelou.

