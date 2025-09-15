Com sandália arrebentada, Marquezine deixa festa com João Guilherme

No último domingo (14), Bruna Marquezine e João Guilherme deixaram juntos a after party de Pedro Sampaio, após o The Town, em São Paulo. Ao sair do evento, Bruna enfrentou o perrengue de caminhar com a sandália quebrada, mas manteve o sorriso quando viu o fotógrafo.

Durante a semana, João Guilherme conversou com a revista Quem sobre a nova fase da vida, agora como estudante universitário. Cursando fotografia na Faculdade Belas Artes, em São Paulo, ele disse: "Estou feliz por em dois anos voltar com um diploma na minha mão".

Vida amorosa e novos planos

O ator contou que não imaginava voltar aos estudos. "Achei que ia morrer sem diploma. Me enganei", afirmou, destacando a surpresa com sua dedicação.

Sobre relacionamentos, ele foi direto: "Vim para o festival solteiro, para curtir a vida e aproveitar o momento", concluiu.

