Esposa de Amado Batista assume ser ciumenta com o cantor

A modelo revelou sentir ciúmes do marido, mas garantiu não se incomodar com fãs

Esposa de Amado Batista assume ser ciumenta com o cantor - (crédito: Reprodução/Instagram)

A modelo e bióloga Calita Franciele comentou seu relacionamento com Amado Batista, com quem se casou em março. Ela explicou que lidar com a exposição pública exige equilíbrio e maturidade.

Em entrevista, Calita admitiu sentir ciúmes, mas ressaltou que as fãs não são problema. "Sou ciumenta, viu, mas das fãs não sinto ciúmes", revelou. Ela explicou que a postura do marido a tranquiliza: "Meu marido é sério, carinhoso, mas sempre com respeito".

Desafios e adaptação

Sobre a fama, Calita disse que precisou aprender na prática. "No início foi difícil, tive vontade de parar, mas agora aprendi a lidar com tudo", contou.

Ao falar sobre filhos, a modelo afirmou que não há planos. "Já conversamos e chegamos a um consenso. Não está nos planos aumentar a família", concluiu.

postado em 24/09/2025 15:30 / atualizado em 24/09/2025 15:45
