Esposa de Amado Batista detalha intimidades no casamento com o cantor

A ex-Miss Mato Grosso do Sul é casada com o artista desde março

Esposa de Amado Batista detalha intimidades no casamento com o cantor
Calita Franciele, esposa de Amado Batista, abriu o jogo sobre o relacionamento com o cantor, de quem se casou em março deste ano. A ex-Miss Universo Mato Grosso 2024 relatou as mudanças que ocorreram em sua rotina desde então.

Em entrevista à revista Quem, a modelo relatou que sua vida "mudou totalmente, por completo". Atualmente, eles moram em um condomínio, mas sempre que possível, vão à fazenda do cantor. "Cresci na zona rural, onde a simplicidade sempre reinou, e hoje isso faz parte de quem sou, amo viver assim e felizmente meu esposo é da mesma forma", explicou.

Calita se define como uma esposa "carinhosa, honesta, fiel, parceira e que tenta sempre cuidar dele da melhor forma possível", assim como ele faz com ela, destaca. Apaixonada, ela surpreendeu ao detalhar a intimidade do casamento, e apontou que a autenticidade de Amado Batista a conquistou.

"Quando eu já não queria mais sair do lado dele e todos os outros homens começaram a se tornar invisíveis aos meus olhos", disse ela, que acrescentou, ainda, que "não tem nada melhor do que estar ao lado de quem amamos descobrindo um mundo novo".

 

Por Observatório dos Famosos
postado em 19/09/2025 15:15
