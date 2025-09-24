Taylor Swift consegue proteção judicial contra perseguidor

A segurança pessoal de Taylor Swift voltou ao centro das atenções após a Justiça norte-americana conceder à artista uma ordem de restrição de cinco anos contra Brian Jason Wagner, de 45 anos, acusado de persegui-la de forma insistente e preocupante.

O episódio destaca não apenas o impacto do assédio na vida da cantora, mas também a vulnerabilidade de grandes personalidades diante de situações que ultrapassam os limites da privacidade.

De acordo com documentos judiciais, Wagner está legalmente impedido de se aproximar a menos de 90 metros da estrela pop, seja em sua residência, local de trabalho ou até mesmo em seus veículos.

A decisão ainda o proíbe de qualquer forma de contato direto ou indireto, incluindo mensagens digitais e correspondências. Além disso, o réu foi obrigado a entregar armas, munições e coletes à prova de balas às autoridades, reforçando a gravidade da ameaça percebida.

O caso não surgiu de forma repentina. Swift já havia conseguido, meses antes, uma ordem temporária de restrição após relatar situações inquietantes envolvendo o suspeito. Segundo os registros, Wagner teria aparecido repetidamente na casa da artista e chegado a alegar, de maneira fantasiosa, que a cantora seria mãe de seu filho.

As acusações não se limitaram a visitas indesejadas. A cantora afirmou que o homem enviava mensagens de tom ameaçador, além de ter desviado correspondências e até modificado documentos oficiais para incluir o endereço da residência dela como se fosse o dele. Para Swift, os episódios representaram um risco concreto, especialmente diante de seu estilo de vida altamente público.

Wagner, no entanto, não compareceu à audiência decisiva que resultou na restrição judicial de longo prazo. A ausência apenas reforçou a necessidade de medidas severas para preservar a integridade da cantora.

Um problema comum entre famosos

O caso de Taylor Swift é apenas mais um exemplo dos desafios de segurança enfrentados por celebridades que, devido à exposição, tornam-se alvos de invasões e perseguições. Recentemente, outro episódio envolvendo a estrela chamou a atenção: um investigador particular foi preso após tentar invadir a casa de Travis Kelce, noivo da cantora, para entregar documentos legais relacionados a um processo envolvendo outras figuras de Hollywood.

O homem foi detido dentro da propriedade no Kansas em circunstâncias que levantaram ainda mais preocupações sobre a proteção da vida privada de Swift e daqueles próximos a ela.

Para especialistas em segurança, o reforço judicial é importante, mas precisa ser acompanhado de medidas adicionais, como monitoramento constante, protocolos de proteção e apoio psicológico para lidar com os impactos emocionais dessas ameaças.

Taylor Swift, que segue no auge de sua carreira com a turnê “The Eras Tour”, ainda não se pronunciou publicamente sobre a decisão mais recente. No entanto, fãs e observadores veem a medida como um passo essencial para garantir que a artista possa continuar sua trajetória sem viver sob constante tensão.