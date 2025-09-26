Aguinaldo Silva promete vilã "com potencial de viralizar" em ‘Três Graças’





Aguinaldo Silva está de volta ao horário nobre da Globo como autor principal de Três Graças, próxima novela das nove que estreia em 20 de outubro, cerca de seis anos depois do seu afastamento.

Em entrevista ao site Heloísa Tolipan, o dramaturgo, de 82 anos, classificou fato de assinar uma história com grande número de capítulos como um ato de sobrevivência. "Quero trabalhar, senão eu morro. Não quero sucesso nem dinheiro, escrever é um vício terrível. Não consegui superar", disse.

De olho nas mudanças que a internet impôs às novelas, Aguinaldo Silva foi objetivo ao afirmar que não pensa em escrever suas obras com o objetivo de viralizá-las na web. "Não penso assim quando escrevo, mas meu texto acaba passando isso. Quando criei a Nazaré não pensei que viraria ícone da internet", disse, em referência à icônica vilã de Senhora do Destino (2004).

"Tenho certeza, que muitas falas da Arminda, vilã da Grazi Massafera, têm potencial de viralizar. Não é proposital, mas nos apossamos, já faz parte da nossa linguagem", adiantou Aguinaldo, que depositou altas expectativas pelo sucesso de Três Graças: "Minhas novelas são sempre sobre mulheres. Elas merecem que contemos a história delas", pontuou.

