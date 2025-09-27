InícioDiversão e Arte
NOVELA

"Deveria ser feita por uma atriz nordestina", diz Leticia Colin sobre seu papel em "Segundo Sol"

Atriz vê com outros olhos trabalho em novela da Globo

"Deveria ser feita por uma atriz nordestina", diz Leticia Colin sobre seu papel em "Segundo Sol"

No programa Quem é Você Nesse Rolê?, apresentado por Thais Fersoza, Letícia Colin comentou sobre seu papel como Rosa em Segundo Sol (2018). A atriz reconheceu que a novela, ambientada em Salvador, tinha um elenco majoritariamente branco, apesar do sucesso de público.

Sobre a experiência, Letícia afirmou: "Eu fiquei muito feliz com a personagem, foi ótimo para o meu trabalho. Mas esse lugar teria que ser de uma atriz de lá". Ela relembrou o esforço de estudar sotaque e comportamento local durante a preparação para o papel.

Debate sobre representatividade

A atriz explicou que antes defendia que intérpretes poderiam fazer qualquer papel, mas mudou de opinião: "Eu já defendi que a gente pode fazer qualquer papel, mas a gente não pode. Isso é uma discussão que vem ganhando força". Ela destacou como privilégios influenciam decisões artísticas no mercado competitivo.

Letícia Colin acredita que as novelas precisam refletir o Brasil real. Sua reflexão aponta a importância de identidade, origem e vivência para a autenticidade das histórias.

