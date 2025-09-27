"Deveria ser feita por uma atriz nordestina", diz Leticia Colin sobre seu papel em "Segundo Sol" - (crédito: Observatorio dos Famosos)





No programa Quem é Você Nesse Rolê?, apresentado por Thais Fersoza, Letícia Colin comentou sobre seu papel como Rosa em Segundo Sol (2018). A atriz reconheceu que a novela, ambientada em Salvador, tinha um elenco majoritariamente branco, apesar do sucesso de público.

Sobre a experiência, Letícia afirmou: "Eu fiquei muito feliz com a personagem, foi ótimo para o meu trabalho. Mas esse lugar teria que ser de uma atriz de lá". Ela relembrou o esforço de estudar sotaque e comportamento local durante a preparação para o papel.

Debate sobre representatividade

A atriz explicou que antes defendia que intérpretes poderiam fazer qualquer papel, mas mudou de opinião: "Eu já defendi que a gente pode fazer qualquer papel, mas a gente não pode. Isso é uma discussão que vem ganhando força". Ela destacou como privilégios influenciam decisões artísticas no mercado competitivo.

Letícia Colin acredita que as novelas precisam refletir o Brasil real. Sua reflexão aponta a importância de identidade, origem e vivência para a autenticidade das histórias.

