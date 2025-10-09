InícioDiversão e Arte
Cia Novos Candangos chega a Belo Horizonte após sucesso em João Pessoa

A Companhia brasiliense se apresenta nos dias 09, 10 e 11 de outubro com três espetáculos gratuitos na capital mineira.

CIA Novos Candangos vai à Belo Horizonte em turnê - (crédito: Arquivo)
A turnê nacional dos Novos candangos tem feito grande sucesso, trazendo obras autorais com uma linguagem pop e contemporânea. As apresentações integram a “Mostra de Teatro Novos Candangos” e, em Belo Horizonte, chegam as obras “Selva”, “Minha grande pequena” e “Novelão”.

As sessões são gratuitas e serão realizadas no Teatro de Bolso - Sesiminas BH. Todas terão acessibilidade com tradução em libras e audiodescrição. Os ingressos podem ser adquiridos gratuitamente na hora ou com antecedência no Sympla e não é indicado para menores de 14 anos. 

Confira a programação:

Quinta-feira (09/10)

  • “Selva” ás 20h 

Sexta- feira (10/10)

  • “Minha pequena grande” às 16h 

  • “Novelão” às 19h

  • “Selva” às 20H

Sábado (11/10)

  • “Minha pequena grande” às 16h 

  • “Novelão” às 19h

Por Madu Suhet
postado em 09/10/2025 17:23
