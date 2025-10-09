Cia Novos Candangos chega a Belo Horizonte após sucesso em João Pessoa

A turnê nacional dos Novos candangos tem feito grande sucesso, trazendo obras autorais com uma linguagem pop e contemporânea. As apresentações integram a “Mostra de Teatro Novos Candangos” e, em Belo Horizonte, chegam as obras “Selva”, “Minha grande pequena” e “Novelão”.

As sessões são gratuitas e serão realizadas no Teatro de Bolso - Sesiminas BH. Todas terão acessibilidade com tradução em libras e audiodescrição. Os ingressos podem ser adquiridos gratuitamente na hora ou com antecedência no Sympla e não é indicado para menores de 14 anos.

Confira a programação:

Quinta-feira (09/10)

“Selva” ás 20h

Sexta- feira (10/10)

“Minha pequena grande” às 16h

“Novelão” às 19h

“Selva” às 20H

Sábado (11/10)