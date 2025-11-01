Gato com mancha de coração conquista título de mais bonito do Brasil

Natural de Lagoa Santa, Minas Gerais, Thor, um gato SRD (Sem Raça Definida), ganhou o título de “O Gato SRD Mais Bonito do Brasil 2025”, promovido pela marca Woolie. Com uma mancha natural de coração no peito, Thor encantou os internautas e se tornou o símbolo do amor e da diversidade felina. Além da conscientização da adoção responsável.

Thor já é sucesso nas redes sociais com mais de 3 mil seguidores. Há algum tempo ele passou por um tratamento intensivo em um quadro de obstrução urinária grave, colocando sua vida em risco. Thor se recuperou após muito cuidado e amor. Hoje, o felino exibe a beleza não apenas com a marca do amor na peito, mas também com o jeito elegante.

O concurso de beleza

De acordo com a Woolie, ”a edição 2025 contou com mais de 4 mil gatos inscritos e ultrapassou 250 mil votos, consolidando o concurso como uma das maiores ações digitais do país voltadas à causa felina”.

A disputa começou em agosto deste ano e foi dividida em 4 etapas com 32 gatos selecionados por categorias do tipo de coloração e uma grande final com 4 felinos, que receberam votos de várias partes do país no perfil do Instagram da marca.





