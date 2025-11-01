InícioDiversão e Arte
O GATO MAIS "GATO" DO BRASIL

Gato com mancha de coração conquista título de mais bonito do Brasil

"Ele representa todos os gatos que um dia foram invisíveis, mas que, com carinho, se tornam parte da família e mudam nossas vidas", diz tutora

Conheça Thor, o gato mais bonito do Brasil - (crédito: Reprodução/Instagram)
Conheça Thor, o gato mais bonito do Brasil - (crédito: Reprodução/Instagram)

Natural de Lagoa Santa, Minas Gerais, Thor, um gato SRD (Sem Raça Definida), ganhou o título de “O Gato SRD Mais Bonito do Brasil 2025”, promovido pela marca Woolie. Com uma mancha natural de coração no peito, Thor encantou os internautas e se tornou o símbolo do amor e da diversidade felina. Além da conscientização da adoção responsável.

Thor já é sucesso nas redes sociais com mais de 3 mil seguidores. Há algum tempo ele passou por um tratamento intensivo em um quadro de obstrução urinária grave, colocando sua vida em risco. Thor se recuperou após muito cuidado e amor. Hoje, o felino exibe a beleza não apenas com a marca do amor na peito, mas também com o jeito elegante.

O concurso de beleza

De acordo com a Woolie, ”a edição 2025 contou com mais de 4 mil gatos inscritos e ultrapassou 250 mil votos, consolidando o concurso como uma das maiores ações digitais do país voltadas à causa felina”.

A disputa começou em agosto deste ano e foi dividida em 4 etapas com 32 gatos selecionados por categorias do tipo de coloração e uma grande final com 4 felinos, que receberam votos de várias partes do país no perfil do Instagram da marca.

 

CA
CA

Cássia André

Mineira em Brasília e repórter que edita e apresenta vídeos sobre política e demais assuntos do dia a dia.

Por Cássia André
postado em 01/11/2025 17:37
