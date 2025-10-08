Adoção de gatos aumenta no Brasil e 30 milhões de felinos tem um lar

Mais de 10 milhões de pets estão em situação de rua no país, enquanto apenas 7.400 são acolhidos por ONGs e órgãos públicos - (crédito: Pexels)

Ter um animal de estimação é um desejo comum entre os brasileiros, que têm ficado adeptos aos felinos cada vez mais. Dados do Instituto Pet Brasil (IPB) mostram que o número de gatos domésticos cresceu 5,4% entre 2022 e 2024, passando de 29,2 milhões para mais de 30 milhões de gatos vivendo em residências.

Apesar desse crescimento, a situação de abandono ainda é preocupante. Estima-se que 10 milhões de gatos vivem em situação de rua, mas apenas 7,4 mil são acolhidos em ONGs ou locais mantidos pelo poder público, segundo o Índice de Abandono Animal. Essa realidade não se restringe ao Brasil. A pesquisa analisou 20 países e revelou que aproximadamente 362 milhões de cães e gatos vivem sem um lar. Entre eles, cerca de 35% estão em ruas ou abrigos, à espera de adoção, incluindo 143 milhões de cães e 203 milhões de gatos nas ruas, e 12 milhões de cães e 4 milhões de gatos em abrigos.

O estudo também mostrou que, em diversos países, um em cada cinco tutores que cogitam desistir do pet mencionam mudanças de residência como motivo, e quase metade das pessoas que já adotou anteriormente fizeram isso por causa de animais em situações semelhantes. Globalmente, cerca de 15% dos donos de pets consideram abandonar seus animais nos próximos 12 meses. Entre os principais motivos estão problemas de saúde ou limitações físicas para cuidar do animal, dificuldades relacionadas à moradia e falta de tempo, além de outros fatores como comportamento do pet, alergias na família e custos financeiros.

Outro desafio crítico é a perda de animais. Quase metade das pessoas relatou ter perdido um pet, e 60% desses nunca foram encontrados. Além disso, apenas cerca de 50% dos cães e 60% dos gatos possuem cadastro ou identificação. Sem registro e controle, a reprodução desordenada pode gerar ninhadas não planejadas, agravando ainda mais a população de pets em situação de rua.

Para verificar a situação de animais na rua no Distrito Federal, o Correio procurou a Secretaria de Proteção Animal do DF. Embora o órgão não confirme os dados, ressaltou como atua na situação por meio de três modalidades de castração gratuita de cães e gatos: campanha, com datas previamente divulgadas e inscrições presenciais ou online; voltada para protetores e organizações não governamentais, com mais de dez animais, mediante solicitação online; e Agenda-DF, com marcações feitas diretamente no site do GDF.

“Todas essas ações têm como objetivo o controle populacional, a promoção da saúde pública e a guarda responsável”, informa a SEPAN. “Além disso, em parceria com a Organização da Sociedade Civil, a Secretaria já levou castrações a regiões como Gama, Sol Nascente, Taguatinga e Ceilândia.”

Leia também: Trio é preso por esquema de venda ilegal de sangue de gatos em SP

No Hospital Veterinário Público (HVEP) de Taguatinga, já foram realizados mais de 30 mil atendimentos gratuitos em um ano de atuação. Com a unidade móvel, a secretaria percorre regiões como Gama, Estrutural, Água Quente e, atualmente, Santa Maria, oferecendo cuidados básicos a cães e gatos acompanhados por tutores.

Segundo o órgão, o fortalecimento da rede de protetores também é prioridade. No dia 1º de outubro, foi lançado o Formulário de Protetores de Animais, em parceria com o IPEDF, para mapear voluntários e entidades, principais demandas e dificuldades enfrentadas pelos protetores, com o objetivo de subsidiar políticas públicas mais direcionadas e efetivas, e conceder benefícios.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais Brasil Famílias que receberam auxílio emergencial de forma indevida terão que devolver os valores

Famílias que receberam auxílio emergencial de forma indevida terão que devolver os valores Brasil SP: Perícia confirma que metanol foi adicionado e não surgiu de destilação natural

SP: Perícia confirma que metanol foi adicionado e não surgiu de destilação natural Brasil Alckmin defende renegociação de dívidas das Santas Casas

Alckmin defende renegociação de dívidas das Santas Casas Brasil Bombeiros confirmam morte de mulher após desabamento em restaurante

Bombeiros confirmam morte de mulher após desabamento em restaurante Brasil Vídeo mostra destruição em restaurante de chef famoso após desabamento

Vídeo mostra destruição em restaurante de chef famoso após desabamento Brasil Um terço da população da Amazônia Legal já foi afetada pela crise climática





