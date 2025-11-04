Marjorie Estiano revela bastidores de Malhação: "Época angustiante"

Marjorie Estiano revelou que enfrentou um período de grande insegurança durante sua estreia em Malhação - (crédito: Reprodução)





A atriz Marjorie Estiano revelou que enfrentou um período de grande insegurança durante sua estreia em Malhação, em 2004, quando deu vida à icônica vilã Natasha. Na época, ela também ganhou destaque como cantora ao interpretar a vocalista da banda fictícia Vagabanda, responsável por sucessos como Você Sempre Será.

Em entrevista ao programa Sem Censura, a artista contou que aquele momento foi difícil. "Foi uma época angustiante, porque eu não sabia nada sobre atuar. Eu tinha uma cobrança muito grande e o assédio me deixava desconfortável", admitiu.

Marjorie também comentou que se sentia perdida por estar longe da família. "Eu estava sozinha, em outra cidade, e era muito nova. Acho que a geração de hoje de 20 anos é mais esperta que a da minha época", declarou.

Mesmo reservada, a atriz refletiu sobre a exposição nas redes. "Acho que a questão da exposição é muito particular. Eu jamais faria tal coisa, [ficar expondo] o filho, a sua intimidade, mas tem gente que faz", finalizou.