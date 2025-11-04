Gê Aniceto: do futsal à bolsa nos EUA e os vlogs de sucesso

Moda, música e representatividade. Mesmo tão jovem, Gê Aniceto (@ge_aniceto), 18 anos, sonha em ser uma espécie de espelho para aqueles que desejam ascender na vida, especialmente jovens negros. Nos Estados Unidos desde os 15, fez o ensino médio em solo estadunidense depois de conseguir uma bolsa para jogar futebol. Hoje, ele viraliza com vídeos em sua rotina acadêmica e cultural, com os populares ‘vlogs’.

Natural de São Paulo, o influencer sempre quis ser atleta profissional. Na adolescência, ele e os pais estavam completamente voltados para esse universo. “Eu jogava futsal no Campeonato Paulista pelo Clube Esportivo da Penha. A1, é um dos maiores níveis de futsal. Só que chegou uma hora que eu percebi que não ia dar certo no Brasil. E aí, com 14 anos, meio que desisti do futebol. É uma coisa que as pessoas não fazem com essa idade”, lembra.

Contudo, mal sabia o jovem que essa desistência seria fundamental para que alçasse voos mais altos. Por meio de um amigo, descobriu uma chance de jogar futebol e estudar nos Estados Unidos. Ao falar com os pais, enfrentou muita resistência, mas logo reverteu a situação e convenceu os familiares.

“Sempre estudei inglês, desde os 8 anos de idade. Minha mãe fala inglês, a minha irmã é professora de inglês. Sempre tive o sonho de vir para cá. Enchi tanto o saco deles que acabei conseguindo. Aos 15 anos recebi uma proposta, foi tudo muito rápido, tinha pouco tempo para pensar. Do jeito que foi, meus pais não tiveram como negar”, recorda o influencer.

Gê sempre quis ser jogador de futebol (foto: Arquivo pessoal)

Mudança de vida

Com o ensino médio concluído, Gê Aniceto decidiu deixar o esporte de lado e buscou uma forma de se graduar em solo estadunidense. Agora, ele estuda jornalismo, já que o sonho de ser comunicador o acompanha há muito tempo. E tanto se faz presente que, de alguma forma, o jovem ensaia essa vivência com os conteúdos que grava para as redes sociais.

“A minha mãe trabalhava em um jornal. Ela era secretária. E aí eu ia lá às vezes nas férias. Acho que foi dando esses insights”, conta. Na pandemia, durante as aulas virtuais, começou a consumir rap internacional, sobretudo dos Estados Unidos. Assim, decidiu que reagir a essas músicas seria uma boa forma de iniciar na internet.

Na época, não acompanhava tantas pessoas produzindo o mesmo tipo de vídeos pensados por ele. “Eu via o Caio Teixeira, o Jon Vlogs, esses caras que faziam vlog nos Estados Unidos. Quando eu cheguei no meu ensino médio, falei: mano, tenho que começar a fazer isso também. Porque todo mundo que vejo tem alguma coisa em comum: são todos brancos.”

O desejo, então, foi despertado. Ser um espelho para outros jovens negros, tanto aqueles que querem morar no exterior, quanto os que sonham em viver uma realidade diferente, fez com que Gê tentasse ser uma espécie de figura representativa. “A partir do momento que você vê uma pessoa negra, um jovem negro fazendo isso, você meio que dá um clique e fala: mano, é possível, tá ligado?”, ressalta.

Gê Aniceto estuda jornalismo nos Estados Unidos (foto: Arquivo pessoal)

Rotina e inspirações

Os vídeos, que mostram a rotina de Gê na faculdade ou imerso na cultura estadunidense, são feitos 100% no improviso. Os roteiros não fazem parte, pelo menos agora, dessa realidade do jovem. Para editar, joga tudo no computador e faz a mágica acontecer. Os registros contam com quase 30 minutos e milhares de visualizações no YouTube. Em todas as redes sociais, acumula quase 400 mil seguidores.

Para além dos vlogs, o influencer carrega um estilo único, inspirado em rappers americanos, como Lil Yachty. Estar bem arrumado, em sua avaliação, faz com que ele se sinta bem consigo mesmo. Mais do que isso, leva à risca o objetivo em influenciar jovens negros, para que possam se imaginar dentro desse mesmo contexto: ter muita autoestima.

Dessa forma, Gê mistura o que de melhor tem vivido com os sonhos que quer realizar. Moda, cultura urbana e representatividade. Para quem tem 18 anos, é muita responsabilidade. No entanto, essa é a sua missão, a qual tem feito muito bem. Inspirar e levar alegria, esse é o lema de Aniceto.

O jovem é muito envolvido com o universo da moda (foto: Arquivo pessoal)





