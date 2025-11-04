InícioDiversão e Arte
Autor mostra suposta calcinha de Cravinhos da prisão: ‘Apresentar provas’

Cristian Cravinhos criticou a série Tremembé por mostrar uma cena que considera falsa

Autor mostra suposta calcinha de Cravinhos da prisão: ‘Apresentar provas’ - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Cristian Cravinhos, condenado pelo assassinato dos pais de Suzane von Richthofen, usou as redes sociais para demonstrar indignação com sua representação na série Tremembé. O ex-presidiário afirmou que a produção divulgou "mentiras" e se mostrou especialmente incomodado com uma cena em que seu personagem, vivido por Kelner Macêdo, aparece usando uma calcinha preta supostamente presenteada por um namorado na prisão.

A polêmica ganhou força após as declarações do jornalista e roteirista Ullisses Campbell, autor do livro Tremembé, o presídio dos famosos, que inspirou a série. Ele rebateu as críticas de Cravinhos e afirmou possuir evidências que sustentam o conteúdo exibido.

Nas redes sociais, Campbell defendeu a apuração feita. "No jornalismo, um testemunho gravado não basta para publicar uma história. Muitas vezes é necessário apresentar provas materiais", escreveu.

A controvérsia segue repercutindo entre o público, reacendendo o debate sobre os limites entre ficção e realidade em produções baseadas em crimes reais.

Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 04/11/2025 20:17
