Autor mostra suposta calcinha de Cravinhos da prisão: ‘Apresentar provas’





Cristian Cravinhos, condenado pelo assassinato dos pais de Suzane von Richthofen, usou as redes sociais para demonstrar indignação com sua representação na série Tremembé. O ex-presidiário afirmou que a produção divulgou "mentiras" e se mostrou especialmente incomodado com uma cena em que seu personagem, vivido por Kelner Macêdo, aparece usando uma calcinha preta supostamente presenteada por um namorado na prisão.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A polêmica ganhou força após as declarações do jornalista e roteirista Ullisses Campbell, autor do livro Tremembé, o presídio dos famosos, que inspirou a série. Ele rebateu as críticas de Cravinhos e afirmou possuir evidências que sustentam o conteúdo exibido.

Nas redes sociais, Campbell defendeu a apuração feita. "No jornalismo, um testemunho gravado não basta para publicar uma história. Muitas vezes é necessário apresentar provas materiais", escreveu.

Leia também: Sydney Sweeney minimiza polêmica em campanha de jeans



A controvérsia segue repercutindo entre o público, reacendendo o debate sobre os limites entre ficção e realidade em produções baseadas em crimes reais.