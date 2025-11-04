InícioDiversão e Arte
Bianca Andrade é condenada a pagar R$ 1 milhão a empresário após disputa judicial

Bianca Andrade é condenada a pagar R$ 1 milhão a empresário após disputa judicial - (crédito: Observatorio dos Famosos)
A influenciadora Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa, foi condenada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) a indenizar o ex-empresário Flávio Luz em quase R$ 1 milhão. O processo teve início após o rompimento do contrato entre 2015 e 2018, período em que ele administrava a carreira da empresária.

Segundo os advogados de Flávio, a ação foi movida por falta de pagamento referente à rescisão do contrato. A Justiça determinou o pagamento de R$ 365.226 por danos materiais, valor que, com juros e correções, chega a R$ 920.353,92.

O advogado Nelson Montini comemorou a decisão, afirmando: "Esta não é apenas uma vitória financeira, mas a reafirmação de que contratos são feitos para serem cumpridos." Já a advogada Annie Ponce destacou o trabalho técnico do processo.

A defesa de Bianca Andrade declarou que "o caso segue em curso e será analisado pela Justiça", reforçando a confiança da empresária na lisura de sua trajetória profissional.

 

Observatório dos Famosos

Observatório dos Famosos
04/11/2025 20:11
