Fábio Porchat faz confissões inéditas sobre namoro com atriz: "Não tem mais volta"

O humorista comentou a relação com Priscila Castelo Branco, com quem está junto desde 2023

Fábio Porchat faz confissões inéditas sobre namoro com atriz:
Fábio Porchat faz confissões inéditas sobre namoro com atriz: "Não tem mais volta" - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Fábio Porchat abriu o coração sobre o atual momento do romance com a atriz Priscila Castelo Branco. Juntos há dois anos, o apresentador revelou que o relacionamento começou de forma natural, sem um pedido oficial de namoro.

Em entrevista à revista Quem, o humorista detalhou: "Eu acho que o nosso pedido de namoro, na verdade, é uma coisa assim… A gente já estava junto há um tempo, foi se conhecendo, se conhecendo, se conhecendo…", disse.

"Chegou uma hora que não havia mais volta. A gente começou a namorar antes do pedido", explicou Fábio Porchat, entre risos.

Em tempo, Porchat e Priscila assumiram o romance publicamente em agosto de 2023. Antes, o humorista estava solteiro desde o início daquele ano, quando chegou ao fim seu casamento de cinco anos com Nataly Mega.

 

postado em 05/11/2025 11:12
