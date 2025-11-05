Padre Fábio de Melo desabafa sobre luta contra doença crônica: "É terrível"





O padre Fábio de Melo abriu o coração sobre a sua luta contra o diagnóstico de uma condição crônica chamada Doença de Ménière, que causa sintomas como vertigens intensas, perda de audição e zumbido.

"É terrível"

Em entrevista ao portal Gshow, o líder religioso contou que enfrentou alguns empecilhos até descobrir a existência da doença. "Eu convivo com os sintomas há mais de 20 anos. Tratei durante muito tempo como surdez súbita, identificada como surdez autoimune. Tenho uma perda de audição que vai e volta. Não é uma perda definitiva e convivo com um zumbido terrível", disse.

O padre Fábio de Melo contou que, por recomendação médica, retirou o açúcar de sua alimentação, e observou benefícios: "Ajudou demais! Tive muitas melhoras depois que tirei o açúcar. Aliás, todo mundo que tem problema de labirinto e doenças inflamatórias autoimunes deveria tirar o açúcar. Ele é um grande vilão na nossa vida", contou.

Melo confidenciou, ainda, que a falta do doce não o incomoda, e que substitui com pães e sobremesas sem açúcar. "São Paulo nos oferece coisas muito bacanas. Não sei no Rio. Mas lá em casa nós nos habituamos (a comer sem açúcar). Já temos a nossa maneira de substituir. Fazemos pães, moro na roça, então tem essa facilidade. Fazemos tudo sem açúcar", concluiu.