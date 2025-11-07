Viviane Araújo é cotada para integrar o elenco de Três Graças

caso o convite seja aceito, Viviane Araújo pode chegar a contracenar com o ex-marido, Belo, que integra o elenco de Três Graças - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Viviane Araújo deve integrar o elenco de Três Graças, atual novela das nove da Globo. A atriz, que não é vista nos folhetins desde Volta por Cima (2024), está cotada para reforçar o elenco da trama de Aguinaldo Silva.

Segundo informações do colunista Flávio Ricco, do portal LeoDias, nos corredores da emissora carioca, há quem garanta que está em curso um convite especial para a artista.

Em caso do convite ser aceito, Viviane Araújo pode chegar a contracenar com o ex-marido, Belo, que integra o elenco de Três Graças. Em caso de negativa, o papel cotado para a artista deve ser remanejado para outro nome.

Em tempo, Viviane Araújo já trabalhou com o autor Aguinaldo Silva, em Império (2014) e O Sétimo Guardião (2018). Além das parcerias com o autor e em Volta por Cima, ela também integrou o elenco de Rock Story (2016).

