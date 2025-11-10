Discreto, filho de Giovanna Antonelli e Murilo Benício faz revelações sobre namoro - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Pietro Antonelli é bastante discreto com relação a vida amorosa. O modelo, que é filho de Giovanna Antonelli e Murilo Benício, assumiu romance com Clarissa Müller no início deste ano, e surgiram em clima apaixonante no Rock the Mountain, em Itaipava, no Rio de Janeiro.

Em entrevista ao portal Gshow, o rapaz relembrou o dia em que apresentou a namorada aos pais. "Foi ótimo [o encontro]! Ela ficou meio nervosa, não pela profissão deles, mas por serem meus pais, ela queria aprovação dos sogros", disse.

Clarissa, inclusive, ainda brincou dizendo que, além da aprovação de Giovanna, como une à sogra para criticar Pietro Antonelli: "É onde a gente se identifica [risos]. Murilo é muito parceiro! Nós viajamos muito [em família], eles são maravilhosos, muito querido", afirmou.

Aos 20 anos, Pietro está colhendo frutos positivos na carreira de modelo, mas também têm feito estudos de teatro e falou sobre seguir os passos dos pais: "Estou gostando muito, estou indo no fluxo da vida", concluiu.