Bi, Alanis Guillen relembra namoro com Pedro Novaes: "Vivemos uma paixão profunda"





Alanis Guillen abriu o coração para relembrar o namoro que teve com Pedro Novaes, durante recente participação no programa Conversa do Bial, da Globo.

Na ocasião, a atriz comentou o relacionamento que eles viveram na época em que protagonizaram Malhação: Toda Forma de Amar (2019). "Pedro realmente é uma pessoa que a gente se tem para a vida, a gente tem uma história muito bonita, de muito amor, de muito carinho, de muito respeito e é isso… A arte trouxe agora a gente como irmãos e a gente sempre manteve uma amizade. E é muito legal como a vida vai trazendo tudo", afirmou.

"Vivemos uma paixão profunda"

No bate-papo, Alanis Guillen relembrou o namoro durante as gravações da última temporada da novela. "Viramos grandes amigos. O Pedro era a pessoa que eu mais confiava, e ele também, é muita admiração. A gente viveu uma paixão profunda, um amor profundo, que a gente cuida com muito carinho", disse.

"Agora, sendo irmãos, está sendo muito especial isso na nossa história", comentou Alanis, no ar na novela Três Graças, em que ambos interpretam irmãos. "A gente se encontrou a primeira vez no teste e foi, realmente, tudo o que eu disse, um grande encontro", disse Guillen. Atualmente, ela namora com a produtora Giovanna Reis.