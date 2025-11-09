Aos 62 anos, Leonardo revela segredo para manter bom desempenho sexual

Durante uma conversa descontraída com o influenciador Rafael Cunha, o sertanejo contou que toma meio comprimido por dia para manter o bom desempenho sexual com a esposa, Poliana Rocha - (crédito: Reprodução/Instagram)

O cantor Leonardo, de 62 anos, surpreendeu os fãs ao revelar que faz uso diário do famoso "azulzinho". Durante uma conversa descontraída com o influenciador Rafael Cunha, o sertanejo contou que toma meio comprimido por dia para manter o bom desempenho sexual com a esposa, Poliana Rocha.

O medicamento, conhecido popularmente pela cor azul, é indicado para o tratamento da disfunção erétil e ajuda a prolongar a ereção. Embora tenha ganhado popularidade também entre pessoas que o utilizam antes dos treinos, especialistas alertam que o uso sem recomendação médica pode ser perigoso.

Durante o bate-papo, Rafael elogiou a disposição do artista e comentou sobre sua longa trajetória na música. "São 41 anos de carreira. Comecei velho já, com 20 anos", respondeu Leonardo. Ao ser questionado sobre sua idade, o cantor revelou: "Estou com 62, fiz agora em julho".

Em tom bem-humorado, Rafael perguntou se o sertanejo já recorria ao "azulzinho". Leonardo, sem rodeios, confirmou: "Já! Todo dia eu tomo meio [comprimido]". O influenciador mencionou que algumas pessoas usam o remédio para melhorar o desempenho nos treinos, mas o cantor foi direto: "Eu tomo pra met*r mesmo. Malhar o quê? Malhar o p*u?". A resposta espontânea divertiu os internautas.





