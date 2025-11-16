Galã de 'Três Graças', Romulo Estrela surge sem camisa e anima web





Romulo Estrela, o Paulinho de Três Graças, apareceu sem camisa, se exercitando em um belo lugar, em um vídeo compartilhado na última sexta-feira (14/11), em seu perfil nas redes. Os elogios foram inevitáveis.

"O galã do momento", "Seu eu tava triste, nem lembro mais… a graça chegou", "Lindo", "Além de gato, ele é exemplo", "Rapaz, o bicho sabe que é um sabor, né?", "Um sonho de Natal", foram alguns comentários.

Não é a primeira vez que o galã causa frisson na web. Em outubro, ele surgiu só de toalha em uma galeria de fotos. Na ocasião, os elogios também foram intensos."Meu macho", "Maravilhoso é ele", "Deus grego", "Gostoso demais".

No lançamento de Três Graças, Romulo Estrela definiu o seu personagem, Paulinho, que roubou o coração de Gerluce (Sophie Charlotte). "Paulinho é um policial, um cara que veio para a instituição para trabalhar, mas que também vai se relacionar com a personagem da Sophie de forma muito natural. É um desafio, mas estou sempre presente. Quero que meu filho cresça sabendo quem eu sou e acompanhando de perto minha vida", explicou.

GOSTOSO! O ator Rômulo Estrela em novo vídeo ao som da versão funk de "The Fate of Ophelia" de Taylor Swift.

pic.twitter.com/uSv46qkKhL — Update Swift Brasil (@updateswiftbr) November 14, 2025

