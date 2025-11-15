A colunista Anna Luiza Santiago, da coluna Play, do jornal O Globo, deu nota zero para as incoerências da vilã Arminda (Grazi Massafera), em Três Graças, principalmente com a segurança do seu tesouro.
"Nota zero para o fato de Arminda, em pleno 2025, usar chave na porta do quarto secreto em Três Graças. Gerluce e Bagdá já até conseguiram entrar lá. Difícil acreditar que uma mulher rica ainda não instalou fechadura digital. Fica a dica!", debochou.
Nos comentários, muitos internautas concordaram com a inocência da trama de Aguinaldo Silva. "A casa se, nenhuma segurança. As cenas de Bagdá invadindo a casa parecia dos Trapalhões", "E não ter câmeras de segurança", "Novela tá chatíssima", foram alguns comentários.
Não é a primeira vez que Três Graças toma nota zero da colunista. Em outubro, Anna Luiza se queixou do sotaque dos atores, que não tem soado natural. "Nota zero para os sotaques forçados em Três Graças. Fazer acento falso que soe natural é um desafio que nem todos os atores estão conseguindo cumprir. Alguns até se esquecem no meio da frase e falam como cariocas. Vale um ajuste", disparou na época.
O post Jornalista da Globo debocha de vilã de Grazi Massafera em Três Graças foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.
