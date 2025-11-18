Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira (18/11)

O MISTÉRIO DA CONSCIÊNCIA

Data estelar: Mercúrio reingressa em Escorpião.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O mistério da consciência emana da estrutura atômica que integra tua presença a esse organismo colossal que chamamos de Universo, e como a inteligência artificial, por ser artificial e feita de algoritmos, não possui estrutura atômica, nunca adquirirá consciência.

É evidente que, para não parecer que se investem trilhões de dólares em algo que não passa de uma máquina falante, o conceito de consciência será oficialmente reduzido ao que se ajustar à inteligência artificial, só para te convencer que ela adquiriu consciência.

Enquanto isso, nossa humanidade não precisa da inteligência artificial, ao contrário, é ela que precisa de nós para ser validada, porque quem se dedica à meditação e à constante aproximação ao Infinito, tem acesso ao conhecimento que a inteligência artificial nem arranha.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Cada compromisso assumido é um tanto de liberdade de movimento e escolha que se perde, porém, assim são as coisas entre o céu e a terra para nossa humanidade. Há de se encontrar o delicado equilíbrio em tudo e para tudo.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Os bons relacionamentos não se constroem com pessoas iguais a você, mas com as diferentes, porque as diferenças enriquecem espiritual e materialmente às almas envolvidas. Porém, também produzem brigas e contrariedades.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Sua alma gostaria de alçar voos mais importantes, mas continua se vendo envolvida na manutenção da ordem cotidiana. Não importa, essa condição é passageira, ainda que seu tempo seja tão longo que pareça eterno.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Agradar a plateia não é recomendável como atividade constante, mas de vez em quando é necessário, porque se a sua alma ficar chocando e contrariando as pessoas o tempo inteiro, vai ter dificuldade em relação a tudo.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

O ponto final que sua alma tanto busca está ao alcance da mão, mas ainda não dá para relaxar, há muita luta que precisa ser resolvida. Por isso, desfrute da medida de segurança conquistada, mas não durma sobre os louros.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

São tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo que a alma fica um tanto conturbada, pensando que não vai dar conta do recado. Evite se preocupar antecipadamente, porque, você verá, sobre a marcha se soluciona tudo.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

A segurança que sua alma precisa não requer manobras complicadas, é só aproveitar tudo que já se encontra disponível e fazer bom uso da situação em andamento. Antes de se lançar a fazer novas manobras, aproveite.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

De uma forma ou de outra, sua vontade será posta em prática, e uma parte de seus relacionamentos vai apreciar a jogada enquanto a outra fará críticas e contrariará seu movimento. Assim são as coisas neste mundo.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Está difícil conter os impulsos nesta parte do caminho, mas é o melhor que sua alma poderia fazer, diante da complexidade dos assuntos que se apresentam, e da pouca colaboração que as pessoas oferecem.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Todas as propostas que lhe são endereçadas neste momento precisam ser refletidas com bastante calma. Em primeiro lugar porque não será possível aceitar todas, e em segundo lugar para saber selecionar direito.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Por pouco que seja o que você consiga fazer agora, será suficiente, porque importante é apenas que você não deixe a peteca cair, que continue teimando para que suas propostas de vida se transformem em realidade.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Para que essas ideias maravilhosas que circulam pela sua mente se transformem em atividades práticas, vai ser necessário muito mais do que o sopro do entusiasmo, que é essencial, mas que sozinho não realiza nada.