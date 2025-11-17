Filha de Leonardo quebra o silêncio sobre rumores da mesada de R$ 10 mil

Jéssica Beatiz Costa, filha de Leonardo, reagiu em torno da recente repercussão causada pela notícia de que o cantor sertanejo supostamente pagaria R$ 10 mil de mesada mensalmente para cada um dos seis filhos.

Em entrevista à revista Quem, a médica decidiu esclarecer de vez a situação que viralizou nas redes sociais, que foi fortalecida principalmente após o irmão caçula, João Guilherme, ter tratado o fato com ironia.

"Vou falar por mim: então, meu pai sempre me ensinou o valor do dinheiro e nunca me deu nenhum tipo de regalia e nada de ‘mão beijada'", revelou a filha de Leonardo, que aproveitou, ainda, para enfatizar que, apesar de não receber mesada, conta com o apoio paterno quando precisa.

"Porém, quando eu preciso de verdade, eu sei que posso contar com ele sempre! Por exemplo, a minha cirurgia cardíaca e/ou qualquer gasto necessário real. Entende?", declarou ela. "Sobre essa matéria e esse valor, de fato, não é verdade (pelo menos eu nunca recebi esse valor não, [risos]). Porém, ele me ajuda sim e ainda temos um plano de saúde incrível (eu e meu filho)", disse Jéssica Beatriz Costa.

"Então sou mais do que grata por tudo que ele já me proporcionou e me proporciona, inclusive esse modo de educação que meu pai me deu, me faz dar valor e batalhar pelas coisas que tenho", concluiu ela.

