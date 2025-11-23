Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (23/11)

POR TRÁS DAS APARÊNCIAS

Data estelar: Sol e Plutão em sextil.

Na aparência, dá a impressão de que o mundo piorou, porque está tudo contaminado pela corrupção e pelo crime, e no âmbito cotidiano as pessoas têm preguiça de usar suas capacidades intelectual, emocional e física para entender o que acontece, e essa preguiça as faz concluir que o reino humano seja um equívoco da natureza.

Sob essa camada aparente, o profundo rio de pureza e verdade circula com força nunca antes vista na história da humanidade, promovendo necessidades tais como métodos de higiene e cura, turbulências políticas que revelam abusos de poder, impulso de promover melhorias de vida, porque em boas condições o ser humano pensa, e pensando bem consegue fazer contato com a alma imortal, e no andar da história promover reformas religiosas para o bem de todas as pessoas.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Enquanto houver mínima perspectiva de sua alma se conectar a outras pessoas e, juntas, fazerem planos para o futuro, o momento brindará com possibilidades reais e palpáveis. Tudo em conjunto, tudo em grupo.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Tudo isso que parecia complicado demais e que, por isso, sua alma fugia como quem viu o diabo, agora se apresenta de outra forma, mais digerível e, por isso, é oportuno você deixar de procrastinar o que quer que seja.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

De trapalhada em trapalhada, as coisas se acertam, não porque haja uma magia misteriosa atuando nos bastidores, mas na mesma medida da boa vontade com que você encarar tudo que acontece. É hora de tolerar e compreender.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Todas as pontas soltas que foram ficando no caminho e todas as complicações possíveis parecem ter conspirado para se apresentarem em massa diante de você. Sua alma, no entanto, não é obrigada a solucionar tudo.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Agora seu poder de convencimento está em alta, portanto, aproveite a onda para se aproximar dessas pessoas que andaram resistindo às suas propostas, porque de uma forma ou de outra, este momento significará avanços.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

De pouco em pouco, acaba acontecendo muito. De vez em quando dá a impressão de que tudo é em vão e nada do que você faz traz resultados evidentes, porém, continue confiando, porque de pouco em pouco se faz muito.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Quanto mais rapidamente você passar para a prática as ideias que se apresentarem nesta parte do caminho, mais veloz será o esclarecimento também, porque você comprovará que inúmeras lindas ideias não têm nenhum futuro.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Apesar de tudo que anda acontecendo, é legítimo que você busque e encontre um espaço de serenidade, e se tiver companhia para o compartilhar, melhor ainda, mas se não houver essa companhia, desfrute assim mesmo.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Importa mesmo é que sua alma preserve a leveza e o bom humor, sem importar o que estiver acontecendo e, também, sem importar se, no fundo, você quiser gritar e dar um basta às idiotices que circulam por aí. Melhor não.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Você verá que os perrengues se solucionarão e que não será necessário se desgastar demais por causa desses. As coisas andam de um jeito imprevisível e isso gera ansiedade, porém, confie, elas andam bastante bem.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

No fim das contas, o que importa nesta parte do caminho é que as ideias sejam postas em prática, sem importar que, no início, os procedimentos sejam meio atrapalhados. Faça tudo que estiver ao seu alcance.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Sacrifícios sempre serão necessários, o que nem sempre ou quase nunca seria necessário é se lamentar por ter de fazer sacrifícios. A alma, quando nasce, já está sacrificada a existir num corpo físico limitado.