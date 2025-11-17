InícioDiversão e Arte
The Game Awards 2025: "Clair Obscur: Expedition 33" lidera indicações

O Oscar dos videogames surpreendeu com ao dar 10 indicações para Clair Obscur: Expedition 33 desde "Jogo Independente" até "Jogo do Ano"

A cerimônia ocorre no dia 11 dezembro e vai premiar os melhores jogos de 2025.
A menos de um mês da cerimônia, o The Game Awards 2025 anunciou nesta segunda-feira (17/11) os jogos indicados que vão concorrer às categorias do prêmio e disputar pelo título de Melhor Jogo do Ano. Título da Sandfall Interactive, Clair Obscur:  Expedition 33 lidera com 12 indicações, aparecendo tanto na categoria de Melhor Jogo Independente quanto Melhor Jogo do Ano, seguido por um empate entre Death Stranding 2: On The Beach e Ghost of Yotei com 7 indicações.

O ano marca a primeira vez que a categoria principal de Jogo do Ano conta com três títulos independentes, Hollow Knight: Silksong, Hades 2 e Clair Obscur: Expedition representam os criados de fora da grande indústria. 

Confira os indicados:

Melhor Jogo Ano

  • Clair Obscur: Expedition 33;

  • Death Stranding 2: On The Beach;

  • Donkey Kong Bananza;

  • Hades 2; 

  • Hollow Knight: Silksong;

  • Kingdom Come: Deliverance 2;


Melhor Direção

  • Clair Obscur: Expedition 33;

  • Death Stranding 2: On The Beach;

  • Ghost of Yotei;

  • Hades 2

  • Split Fiction


Melhor Narrativa

  • Clair Obscur: Expedition 33;

  • Death Stranding 2: On The Beach;

  • Ghost of Yotei;

  • Kingdom Come: Deliverance 2;

  • Silent Hill: f

Melhor Direção de Arte

  • Clair Obscur: Expedition 33;

  • Death Stranding 2: On The Beach;

  • Ghost of Yotei;

  • Hades 2;

  • Hollow Knight: Silksong


Melhor Trilha Sonora

  • Christopher Larkin por Hollow Knight: Silksong;

  • Darren Korb por Hades 2;

  • Lorien Testard por Clair Obscur: Expedition 33;

  • Toma Otawa por Ghost of Yotei;

  • Woodkid & Ludvig Forssell por Death Stranding 2: On The Beach

Melhor Design de Som

  • Clair Obscur: Expedition 33;

  • Battlefield 6;

  • Death Stranding 2: On The Beach;

  • Ghost of Yotei;

  • Silent Hill:f


Melhor Performance

  • Ben Starr como Verso em Clair Obscur: Expedition 33;

  • Charlie Cox como Gustave em Clair Obscur: Expedition 33;

  • Erika Ishii como Atsu em Ghost of Yotei;

  • Jennifer English como Maelle em Clair Obscur: Expedition 33;

  • Konatsu Kato como Hinako Shimizu em Silent H;

  • Troy Baker como Indiana Jones em Indiana Jones and The Great Circle

Games for Impact

  • Consume me;

  • Despelote;

  • Lost Records: Bloom & Rage;

  • South of Midnight;

  • Wanderstop


Melhor Jogo Contínuo

  • Marvel Rivals;

  • Helldivers 2;

  • Final Fantasy 14;

  • Fortnite;

  • No Man’s Sky


Melhor Jogo Independente

  • Absolum;

  • Ball X Pit;

  • Blue Prince;

  • Clair Obscur: Expedition 33;

  • Hades 2;

  • Hollow Knight: Silksong;


Melhor Estreia de Jogo Independente

  • Clair Obscur: Expedition 33;

  • Blue Prince;

  • Despelote;

  • Dispatch;

  • Megabonk

Melhor Suporte à Comunidade

  • Baldur’s Gate 3;

  • Final Fantasy 14;

  • Fortnite;

  • Helldivers 2;

  • No Man’s Sky


Melhor Jogo Mobile

  • Destiny Rising;

  • Persona 5: The Phantom X;

  • Sonic Rumble;

  • Umamusume: Pretty Derby;

  • Wutherig Waves


Melhor Jogo VR/AR

  • Alien: Rogue Incursion;

  • Arken Age;

  • Ghost Town;

  • Marvel’s Deadpool VR;

  • The Midnight Walk


Melhor Jogo de Ação

  • Battlefield 6;

  • Doom: The Dark Ages;

  • Hades 2;

  • Ninja Gaiden 4;

  • Shinobi: Art of Vengeance

Melhor Jogo de Ação e Aventura

  • Death Stranding 2: On The Beach;

  • Ghost of Yotei;

  • Hollow Knight: Silksong;

  • Indiana Jones and the Great Circle;

  • Split Ficition


Melhor RPG

  • Avowed;

  • Clair Obscur: Expedition 33;

  • Kingdom Come: Deliverance 2;

  • Monster Hunter Wilds;

  • The Outer Worlds 2


Melhor Jogo de Luta

  • 2XKO;

  • Capcom Fighting Collection 2;

  • Fatal Fury: City of Wolves;

  • Mortal Kombat Legacy Kollection;

  • Virtual Figther 5 R.E.V.O World Stage

Inovação e acessibiliade

  • Assassin’s Creed Shadows;

  • Atomfall;

  • Doom: The Dark Ages;

  • EA FC 26;

  • South of Midnight


Melhor Jogo para Família

  • Donkey Kong Bananza;

  • Lego Party;

  • Lego Voyagers;

  • Mario Kart World;

  • Sonic Racing: Crossworlds;

  • Split Fiction


Melhor Jogo de Simulação/Estratégia

  • The Alters 

  • Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles

  • Jurassic World: Evolution 3

  • Sid Meier’s Civilization VII

  • Tempest Rising

  • Two Point Museum


Melhor Jogo de Esportes//Corrida

  • EA FC 26

  • EA F1 25

  • Mario Kart World;

  • Sonic Racing: Crossworlds;

  • Rematch


Melhor Jogo Multiplayer

  • Arc Raiders;

  • Battlefield 6;

  • Elden Ring: Nightreign;

  • Peak;

  • Split Ficition


Jogo Mais Aguardado

  • 007 - First Light;

  • Grand Theft Auto 6;

  • Marvel’s Wolverine;

  • Resident Evil: Requiem ;

  • The Witcher IV

Melhor Adaptação

  • Um Filme Minecraft;

  • Devil May Cry;

  • Splinter Cell;

  • The Last of Us - Segunda Temporada;

  • Until Dawn

A cerimônia que traz as indicações do The Game Awards 2025 ocorre ainda em novembro, sem uma data confirmada até o momento, e a celebração que vai premiar os melhores jogos de 2025 ocorre na noite de 11 de dezembro, diretamente de Los Angeles. Ambas transmissões serão ao vivo e gratuitas, podendo ser assistidas no canal oficial do TGA.

 

Khalil Santos

Repórter Júnior

Formado em jornalismo pelo Instituto de Ensino Superior de Brasília (IESB). Atua desde 2022 como repórter multimídia do Correio Braziliense, o primeiro jornal de Brasília.

Por Khalil Santos
postado em 17/11/2025 15:00
