The Game Awards 2025: "Clair Obscur: Expedition 33" lidera indicações

A menos de um mês da cerimônia, o The Game Awards 2025 anunciou nesta segunda-feira (17/11) os jogos indicados que vão concorrer às categorias do prêmio e disputar pelo título de Melhor Jogo do Ano. Título da Sandfall Interactive, Clair Obscur: Expedition 33 lidera com 12 indicações, aparecendo tanto na categoria de Melhor Jogo Independente quanto Melhor Jogo do Ano, seguido por um empate entre Death Stranding 2: On The Beach e Ghost of Yotei com 7 indicações.
O ano marca a primeira vez que a categoria principal de Jogo do Ano conta com três títulos independentes, Hollow Knight: Silksong, Hades 2 e Clair Obscur: Expedition representam os criados de fora da grande indústria.
Confira os indicados:
Melhor Jogo Ano
-
Clair Obscur: Expedition 33;
-
Death Stranding 2: On The Beach;
-
Donkey Kong Bananza;
-
Hades 2;
-
Hollow Knight: Silksong;
-
Kingdom Come: Deliverance 2;
Melhor Direção
-
Clair Obscur: Expedition 33;
-
Death Stranding 2: On The Beach;
-
Ghost of Yotei;
-
Hades 2
-
Split Fiction
Melhor Narrativa
-
Clair Obscur: Expedition 33;
-
Death Stranding 2: On The Beach;
-
Ghost of Yotei;
-
Kingdom Come: Deliverance 2;
-
Silent Hill: f
Melhor Direção de Arte
-
Clair Obscur: Expedition 33;
-
Death Stranding 2: On The Beach;
-
Ghost of Yotei;
-
Hades 2;
-
Hollow Knight: Silksong
Melhor Trilha Sonora
-
Christopher Larkin por Hollow Knight: Silksong;
-
Darren Korb por Hades 2;
-
Lorien Testard por Clair Obscur: Expedition 33;
-
Toma Otawa por Ghost of Yotei;
-
Woodkid & Ludvig Forssell por Death Stranding 2: On The Beach
Melhor Design de Som
-
Clair Obscur: Expedition 33;
-
Battlefield 6;
-
Death Stranding 2: On The Beach;
-
Ghost of Yotei;
-
Silent Hill:f
Melhor Performance
-
Ben Starr como Verso em Clair Obscur: Expedition 33;
-
Charlie Cox como Gustave em Clair Obscur: Expedition 33;
-
Erika Ishii como Atsu em Ghost of Yotei;
-
Jennifer English como Maelle em Clair Obscur: Expedition 33;
-
Konatsu Kato como Hinako Shimizu em Silent H;
-
Troy Baker como Indiana Jones em Indiana Jones and The Great Circle
Games for Impact
-
Consume me;
-
Despelote;
-
Lost Records: Bloom & Rage;
-
South of Midnight;
-
Wanderstop
Melhor Jogo Contínuo
-
Marvel Rivals;
-
Helldivers 2;
-
Final Fantasy 14;
-
Fortnite;
-
No Man’s Sky
Melhor Jogo Independente
-
Absolum;
-
Ball X Pit;
-
Blue Prince;
-
Clair Obscur: Expedition 33;
-
Hades 2;
-
Hollow Knight: Silksong;
Melhor Estreia de Jogo Independente
-
Clair Obscur: Expedition 33;
-
Blue Prince;
-
Despelote;
-
Dispatch;
-
Megabonk
Melhor Suporte à Comunidade
-
Baldur’s Gate 3;
-
Final Fantasy 14;
-
Fortnite;
-
Helldivers 2;
-
No Man’s Sky
Melhor Jogo Mobile
-
Destiny Rising;
-
Persona 5: The Phantom X;
-
Sonic Rumble;
-
Umamusume: Pretty Derby;
-
Wutherig Waves
Melhor Jogo VR/AR
-
Alien: Rogue Incursion;
-
Arken Age;
-
Ghost Town;
-
Marvel’s Deadpool VR;
-
The Midnight Walk
Melhor Jogo de Ação
-
Battlefield 6;
-
Doom: The Dark Ages;
-
Hades 2;
-
Ninja Gaiden 4;
-
Shinobi: Art of Vengeance
Melhor Jogo de Ação e Aventura
-
Death Stranding 2: On The Beach;
-
Ghost of Yotei;
-
Hollow Knight: Silksong;
-
Indiana Jones and the Great Circle;
-
Split Ficition
Melhor RPG
-
Avowed;
-
Clair Obscur: Expedition 33;
-
Kingdom Come: Deliverance 2;
-
Monster Hunter Wilds;
-
The Outer Worlds 2
Melhor Jogo de Luta
-
2XKO;
-
Capcom Fighting Collection 2;
-
Fatal Fury: City of Wolves;
-
Mortal Kombat Legacy Kollection;
-
Virtual Figther 5 R.E.V.O World Stage
Inovação e acessibiliade
-
Assassin’s Creed Shadows;
-
Atomfall;
-
Doom: The Dark Ages;
-
EA FC 26;
-
South of Midnight
Melhor Jogo para Família
-
Donkey Kong Bananza;
-
Lego Party;
-
Lego Voyagers;
-
Mario Kart World;
-
Sonic Racing: Crossworlds;
-
Split Fiction
Melhor Jogo de Simulação/Estratégia
-
The Alters
-
Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
-
Jurassic World: Evolution 3
-
Sid Meier’s Civilization VII
-
Tempest Rising
-
Two Point Museum
Melhor Jogo de Esportes//Corrida
-
EA FC 26
-
EA F1 25
-
Mario Kart World;
-
Sonic Racing: Crossworlds;
-
Rematch
Melhor Jogo Multiplayer
-
Arc Raiders;
-
Battlefield 6;
-
Elden Ring: Nightreign;
-
Peak;
-
Split Ficition
Jogo Mais Aguardado
-
007 - First Light;
-
Grand Theft Auto 6;
-
Marvel’s Wolverine;
-
Resident Evil: Requiem ;
-
The Witcher IV
Melhor Adaptação
-
Um Filme Minecraft;
-
Devil May Cry;
-
Splinter Cell;
-
The Last of Us - Segunda Temporada;
-
Until Dawn
A cerimônia que traz as indicações do The Game Awards 2025 ocorre ainda em novembro, sem uma data confirmada até o momento, e a celebração que vai premiar os melhores jogos de 2025 ocorre na noite de 11 de dezembro, diretamente de Los Angeles. Ambas transmissões serão ao vivo e gratuitas, podendo ser assistidas no canal oficial do TGA.
