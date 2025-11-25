Novo livro de Janine Oliveira homenageia a capital

Hoje, Janine Oliveira lança seu novo livro, Assim: como se ama gente!, no Beirute da 109 Sul, a partir das 19h. Graduada em Jornalismo e Direito, a escritora nasceu em Natal e veio para Brasília quando bebê. O livro busca mostrar o amor de Janine pela capital, com fotografias de Joelson Maia.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: O amor à literatura: iniciativas transformam vidas no Distrito Federal

Inicialmente, o primeiro texto do projeto foi escrito em 2020, no aniversário de 60 anos da capital. "Queria retratar aquilo que mais me toca: as pessoas, o que faz existir esse tipo de amor por um lugar e também tocar naquilo que não é bom. O que nos faz usar esse verbo tão singular. Afirmar que 'ama' uma cidade como se ama gente é considerar que o amor, em suas formas, carrega no seu combo mazelas, defeitos, erros, sem deixar de ser amor", compartilha.

Leia também: Artigo revive cenas dos primeiros monumentos erguidos em Brasília





Com o texto praticamente pronto e revisado por Pecê Sousa, Joelson Maia entrou com suas fotos. "Nossa preocupação maior já era não fazer uma relação óbvia de legenda/ilustração. Queríamos realmente que as linguagens se conectassem com sutileza e sensibilidade", comenta Janine. Para ela, Joelson trouxe um olhar poético para a obra. "Já tinha fotos lindas no banco de imagens, produziu outras a partir dos versos, e, para algumas, inclusive, fomos juntos aos lugares, buscando que esse 'casamento' resultasse ainda mais harmonioso. O criativo projeto gráfico de Beatriz Araújo consolidou essa harmonia", afirma.

O amor de Janine por Brasília cresceu com o tempo. "Morei em Natal por quatro anos, no início da juventude, e em meio ao deslumbre com o litoral, houve uma época em que eu via Brasília como uma cidade cinza. Voltei para assumir um cargo público, e, com o tempo, fui sentindo que as matizes podem estar também do lado de dentro, no nosso olhar carinhoso para o que existe, e, principalmente, nas nossas experiências e relações interpessoais", destaca. O nascimento de seus dois filhos na capital incentivou o amor pela cidade.

Além do lançamento físico, Assim: como se ama gente! também ganhou uma versão em audiolivro, fruto de uma preocupação com a acessibilidade. "Para a nossa sorte, o audiolivro foi lindamente gravado por dois amigos muito amados e talentosos, e que são a cara de Brasília: o ator Adriano Siri e a jornalista Marcia Zarur, dois entusiastas da nossa cidade", elogia. O violonista Manassés de Sousa participou da trilha sonora com a música A terceira ponte, inspirada em uma travessia na Ponte JK.

A publicação veio este ano, em parceria com Coletivo Editorial Maria Cobogó, de Marcia Zarur e Ana Maria Lopes. "O livro vem como um bebê gestado coletivamente, por gente muito querida, que participou feliz dessa jornada. Sua concepção é inspirada em gente, que é a matéria-prima dos bons sentimentos que o envolvem", finaliza Janine.

Serviço

Assim: como se ama gente!

De Janine Oliveira. Lançamento hoje, às 19h, no Beirute da Asa Sul (SHCS CLS 109 Bloco A1 Loja 2/4)