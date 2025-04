Exposição de fotografia lança um olhar para a cultura de Brasília

Na segunda-feira, Brasília completou 65 anos. Para homenagear a capital, o Correio, juntamente com o Museu de Arte de Brasília (MAB), decidiu homenagear artistas que ajudaram a construir a identidade da cidade. Com 65 registros feitos por fotógrafos do Correio Braziliense que começou a circular em 21 de abril de 1960, a mostra faz parte da programação do Brasília Photo Show, que ocupa o MAB até 31 de maio com exposições, workshops, palestras e rodas de conversas sobre fotografia.

Com carinho e zelo, cada profissional buscou o enquadramento, a hora do dia, a posição da luz e a pose perfeita dos artistas em foco, tudo isso para garantir as fotos que estamparam capas do jornal.

Para Rodrigo Nimer, diretor e produtor do Brasília Photo Show, mostrar, por meio desses registros, os talentos brasilienses na área da cultura, pode se tornar uma forma de estimular e incentivar os futuros artistas da cidade. "Muitas vezes as pessoas acham que têm que ser de São Paulo, do Rio de Janeiro, mas Brasília possui uma tradição de bons fotógrafos e bons profissionais em todas as áreas, inclusive na cultura", avalia. "As 65 imagens da exposição mostram personalidades da cultura, que ao longo de vários anos, tiveram sucesso internacionalmente. É realmente muito importante, muito bacana", avalia.

Artistas incontornáveis, como Athos Bulcão, nas artes plásticas, Claudio Santoro, na música, e Nícolas Behr, na poesia, não ficaram de fora. Também foram eternizadas pelas lentes das câmeras o cineasta José Eduardo Belmonte, o compositor Hamilton de Holanda, a companhia de comédia Melhores do Mundo, as bandas de rock Legião Urbana e Plebe Rude e os diretores de teatro Fernando e Adriano Guimarães.

Nomes que fizeram história na cidade presente nas suas obras. Segundo Cilene Vieira, curadora e gerente do acervo do Correio Braziliense (Cedoc), existem mais de 300 personalidades da área guardadas nos arquivos que poderiam entrar. "Alguns viveram aqui a vida toda, outros não, mas todos têm uma identidade forte com a cidade, fizeram carreira aqui e foram inspirados por Brasília. É uma exposição sobre quem são os que fizeram o caldeirão cultural da cidade", completou Cilene.

Visitando o pai em Brasília, a estudante de jornalismo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Júlia Hope, 19 anos, disse que a fotografia fala muito visualmente e destacou a importância da exposição. "Ver essas fotos sabendo do aniversário de Brasília nesta semana você consegue ter uma noção das pessoas que fizeram parte dessa história. Eu acho que a fotografia ajuda muito nisso", afirmou

Apesar de recém-chegada à cidade, Júlia fala que sua foto favorita é a dos Raimundos, e como não é daqui, espera conhecer um pouco mais sobre as personalidades e a capital com o acervo apresentado no Museu de Arte de Brasília.

