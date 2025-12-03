Um testamento chocante: documentário expõe aridez e a violência em Gaza

Crítica // Guarde o coração na palma da mão e caminhe ★★★★

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Muito além da sororidade, tão em voga, a diretora do documentário Guarde o coração, a iraniana Sapideh Farsi, comunga da opressão envolvente em relação à figura central de seu longa-metragem, a jovem, bela e radiante palestina Fatma Hassona. Num retrato de uma Gaza (a Gaza de Fatma, como a todo momento ela reclama) inóspita e refratária, o filme premiado em Chicago, Atenas e Montreal, acusa uma falta de qualidade de imagem (dado o uso de uma rede de internet deficitária); mas, acima disso, acusa o valor do comprometimento tanto com a realidade quanto com o uso da poesia (em temas densos) que une Sapideh e Fatma.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A atualidade do longa está no registro cotidiano de horrores presentes com as ações israelenses em Gaza, e que alcançam até um fatídico dia de abril de 2025. Zelosa das tradições do povo palestino e da integridade da família, Fatma desaparecerá fisicamente. Permanecerão, contudo, suas imagens como fotógrafa (que revela até mesmo a crueza da carne humana em bombardeios), sua denúncia serena e penosa (que atravessa dias indescritíveis) e a esperança de falar ao mundo, estando presente ao Festival de Cannes (em que não esteve, por estar morta). Um choque em forma de filme.