Força-tarefa internacional derruba 535 "gatonets"; veja a lista

Operações integradas por autoridades do Brasil, Argentina, Equador, Paraguai, Peru e Reino Unido derrubaram 535 sites e um aplicativo de streaming ilegais, apelidado de “gatonet”. As apreensões fazem parte da oitava fase da Operação 404 no Brasil, liderada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). Na quinta-feira (27/11) passada, a pasta cumpriu 44 mandados de busca e apreensão, quatro prisões preventivas e três prisões em flagrante.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A ação contou com apoio da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e da Agência Nacional do Cinema (Ancine), além das polícias civis de 15 unidades da Federação. Segundo o MJSP, o objetivo desta fase foi não só desativar os serviços ilícitos, mas alcançar as estruturas de financiamento e monetização dos canais.
“A operação é uma resposta do Estado brasileiro à criminalidade digital. Na fase atual, não apenas remove o conteúdo ilegal, mas ataca diretamente a infraestrutura e a cadeia de financiamento da pirataria, mostrando que a internet não é um território sem lei”, declarou Rodney da Silva, diretor de Operações e de Inteligência (Diopi), da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) do Ministério.
Já na Argentina, uma operação no domingo (30/11) derrubou 22 aplicativos, entre eles alguns dos mais populares no Brasil, como BTV e Red Play. A ação também investiga redes de comercialização de TV boxes, dispositivos utilizados para acessar os serviços ilegais.
Essa é a segunda fase da investigação. Na primeira, no início de novembro, foram tiradas do ar outras 14 plataformas, incluindo o My Family Cinema e o TV Express. Segundo a LaLiga, uma das parceiras da operação, 74% dos clientes dos serviços ilegais afetados pela primeira fase estavam no Brasil.
Segundo relatório da Alianza contra la piratería audiovisual, 22,3% dos mais de 69,5 milhões de usuários de TV paga na América Latina e no Caribe acessam o serviço por meios ilegais. A estimativa é de que o mercado ilegal deixe de pagar US$ 787 milhões em impostos — considerando apenas o Imposto sobre Valor Agregado (IVA).
Em nota, Ministério da Justiça e Segurança Pública informou que não mantém a relação nominal dos sites ou aplicativos bloqueados. No entanto, é possível acessar a relação dos serviços derrubados nas operações na Argentina, muitos deles operam também no Brasil.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Veja a lista
ALA TV
Bex TV
Blue TV
Boto TV
Break TV
BTV App
BTV Live
Cinefly
Duna TV
Eppi Cinema
Football Zone
Hot
Humo Cinema
Jovi TV
Lumo TV
Mega TV
MIX
My Family Cinema
Nava TV
Nossa TV
ONPix
PLUSTV
Pulse TV
Red Box
Red Play Live
Ritmo TV
Samba TV
Super TV Premium
TV Express
Vela Cinema
Venga TV
Vexel Cinema
Waka TV
WEIV
WeivTV – Nova
Yoom Cinema
Saiba Mais
- Brasil Caminhoneiros convocam paralisação, mas categoria teme uso político
- Brasil Mulher é estuprada por motorista de aplicativo após sair do trabalho
- Brasil INSS suspende novas operações de consignado com o Agibank
- Brasil Incêndio destrói 28 lojas na CEASA do Rio de Janeiro
- Brasil Homem é preso por suspeita de matar enteado de 2 anos no Rio de Janeiro
- Brasil "Ela fez apenas o que uma leoa faz", diz bióloga sobre ataque em zoo