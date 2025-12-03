Força-tarefa internacional derruba 535 "gatonets"; veja a lista

Segundo o MJSP, o objetivo desta fase foi não só desativas os serviços ilícitos, mas alcançar as estruturas de financiamento e monetização desses canais - (crédito: Atlantic Ambience/Pexels)

Operações integradas por autoridades do Brasil, Argentina, Equador, Paraguai, Peru e Reino Unido derrubaram 535 sites e um aplicativo de streaming ilegais, apelidado de “gatonet”. As apreensões fazem parte da oitava fase da Operação 404 no Brasil, liderada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). Na quinta-feira (27/11) passada, a pasta cumpriu 44 mandados de busca e apreensão, quatro prisões preventivas e três prisões em flagrante.

A ação contou com apoio da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e da Agência Nacional do Cinema (Ancine), além das polícias civis de 15 unidades da Federação. Segundo o MJSP, o objetivo desta fase foi não só desativar os serviços ilícitos, mas alcançar as estruturas de financiamento e monetização dos canais.

“A operação é uma resposta do Estado brasileiro à criminalidade digital. Na fase atual, não apenas remove o conteúdo ilegal, mas ataca diretamente a infraestrutura e a cadeia de financiamento da pirataria, mostrando que a internet não é um território sem lei”, declarou Rodney da Silva, diretor de Operações e de Inteligência (Diopi), da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) do Ministério.

Já na Argentina, uma operação no domingo (30/11) derrubou 22 aplicativos, entre eles alguns dos mais populares no Brasil, como BTV e Red Play. A ação também investiga redes de comercialização de TV boxes, dispositivos utilizados para acessar os serviços ilegais.

Essa é a segunda fase da investigação. Na primeira, no início de novembro, foram tiradas do ar outras 14 plataformas, incluindo o My Family Cinema e o TV Express. Segundo a LaLiga, uma das parceiras da operação, 74% dos clientes dos serviços ilegais afetados pela primeira fase estavam no Brasil.

Segundo relatório da Alianza contra la piratería audiovisual, 22,3% dos mais de 69,5 milhões de usuários de TV paga na América Latina e no Caribe acessam o serviço por meios ilegais. A estimativa é de que o mercado ilegal deixe de pagar US$ 787 milhões em impostos — considerando apenas o Imposto sobre Valor Agregado (IVA).

Em nota, Ministério da Justiça e Segurança Pública informou que não mantém a relação nominal dos sites ou aplicativos bloqueados. No entanto, é possível acessar a relação dos serviços derrubados nas operações na Argentina, muitos deles operam também no Brasil.

Veja a lista

ALA TV

Bex TV

Blue TV

Boto TV

Break TV

BTV App

BTV Live

Cinefly

Duna TV

Eppi Cinema

Football Zone

Hot

Humo Cinema

Jovi TV

Lumo TV

Mega TV

MIX

My Family Cinema

Nava TV

Nossa TV

ONPix

PLUSTV

Pulse TV

Red Box

Red Play Live

Ritmo TV

Samba TV

Super TV Premium

TV Express

Vela Cinema

Venga TV

Vexel Cinema

Waka TV

WEIV

WeivTV – Nova

Yoom Cinema